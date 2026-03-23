러너의 전설과 이봉주·팬티의 전설

라쉬반 콜라보 이벤트 '성황'



부산 해운대 벡스코 일대에서 지난 22일 열린 KNN 환경마라톤에 약 8000여명의 참가자 속에 성황리에 열린 가운데 남자 속옷 라쉬반의 이색 협찬 프로그램이 현장의 분위기를 한층 끌어올렸다.

특히 남자 속옷 라쉬반이 공식 협찬사로 참여해 참가자들에게 특별한 경험을 제공했다. 이번 대회 참가자 전원에게 발바닥 미끄럼 방지 패드를 장착한 '발목 조임 없는 라쉬반논슬립 스포츠 양말'을 기념 키트로 제공했다. 현장에서는 러닝에 최적화된 자사 기능성 드로즈 제품을 무료로 증정하는 이벤트를 진행해 큰 호응을 얻었다.

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행사 당일에는 러너들을 위한 특별 프로그램도 마련됐다. 한국 마라톤계의 전설적 인물인 이봉주와 남자 속옷 라쉬반이 함께하는 '이봉주 포토타임'이 진행되며 참가자들의 발길이 이어졌다. '러너의 전설'과 '팬티의 전설'이라는 이색적인 콘셉트로 기획된 이번 포토이벤트는 현장 분위기를 한층 유쾌하게 만들며 큰 인기를 끌었다.

참가자들은 "러너들의 우상인 이봉주 선수를 직접 볼 수 있어 뜻깊었다", "라쉬반 기념품 구성이 실용적이다"는 반응을 보이며 만족감을 나타냈다.

이번 대회는 봄 날씨 속에서 안전하게 마무리되며 참가자들에게 특별한 추억을 남겼다. 특히 남자 속옷 라쉬반은 이번 협찬을 통해 러닝과 일상 모두에서 편안함과 기능성을 강조하는 브랜드 이미지를 효과적으로 전달하며, 참가자들에게 강한 인상을 남겼다.

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라쉬반 관계자는 "앞으로도 러너들의 안전과 건강을 최우선으로 고려한 제품과 활동을 통해 보다 쾌적한 러닝 문화를 만드는 데 힘쓰겠다"고 전했다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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