중동 정세가 악화하고 원유 공급 정체가 장기화할 수 있다는 전망에 23일 일본 증시가 급락하고 있다.

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(닛케이지수)는 이날 오전 10시 27분께 전 거래일 대비 3.9% 하락한 5만1291.4선에서 움직이고 있다.

지난 18일 행인이 일본 도쿄의 한 주유소 앞을 지나가고 있다. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

닛케이지수는 이날 오전 한때 5만688.76을 기록하며 5만1000선 밑으로 떨어졌다. 전 거래일 대비 5% 가까이 하락한 수치다. 니혼게이자이신문(닛케이)은 장중 기준으로는 지난해 12월 30일 이후 약 4개월 만의 최저 수준이라고 밝혔다.

어드반테스트, 도쿄일렉트론 등 반도체 관련주를 비롯해 유가 상승 영향이 큰 화학과 제조업, 유니클로 모회사인 패스트리테일링 등이 크게 하락했다.

일본 토픽스 지수는 전 거래일 대비 3.45% 하락한 3484.97선에서 움직이고 있다.

일본 금융업계 관계자는 "중동 정세가 수렁에 빠지며 원유 공급 차질이 지속될 것이라는 우려가 시장에서 커지고 있다"며 "유가의 영향을 받기 쉬운 일본 주식이 위험 회피 대상이 되고 있다"고 전했다.

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지난 20일 미국 증시에서 다우존스30산업평균지수는 3거래일 연속 하락했다. 종가는 전일 대비 433.96포인트 내린 4만5577.47에 거래를 마치며 약 5개월 만의 최저치를 기록했다. 지난 21일 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 48시간 이내에 호르무즈 해협을 완전히 개방하지 않는다면 이란의 각종 발전소를 공격해 초토화하겠다고 경고하며 중동 전쟁 확전 우려가 커지고 있다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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