전정호·문슬범 연속 골...탄탄한 조직력으로 승점 3점 확보



오는 29일 오후 2시 금산종합운동장...제천시민축구단과 4라운드 맞대결

금산인삼에프씨(FC)가 22일 금산종합운동장에서 열린 함안군민축구단과의 케이(K)4리그 3라운드 맞대결에서 시종일관 짜임새 있는 경기를 펼친 끝에 2대1로 승리했다.

이날 선제골의 주인공은 전정호 선수였다. 전반 29분 19초 류수혁 선수의 날카로운 패스를 받은 전정호 선수가 상대 수비망을 원활하게 공략하며 첫 득점을 올렸다.

기세를 이어간 금산인삼에프씨(FC)는 후반전에도 유기적인 패스 플레이를 선보였다.

후반 30분 40초경 문슬범 선수가 추가 골을 기록하며 승기를 잡았다. 비록 후반 36분 함안군민축구단 서예준 선수에게 한 골을 내주긴 했으나 끝까지 높은 집중력을 유지하며 승점 3점을 챙겼다.

이번 승리로 기분 좋은 흐름을 이어가고 있는 금산인삼에프씨(FC)는 오는 29일 금산종합운동장에서 제천시민축구단을 상대로 4라운드 홈경기를 갖는다.

금산인삼에프씨(FC) 관계자는 "선수들이 안방에서 승리하겠다는 강한 의지로 하나가 돼 최선을 다해준 덕분에 귀중한 결과를 얻었다"며 "이번 승리의 에너지를 이어가 4라운드 홈경기에서도 군민 여러분께 박진감 넘치는 경기를 선보이겠다"고 밝혔다.

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이어 "팀이 연승 행진을 할 수 있도록 우리 선수들에게 따뜻한 격려와 응원을 보내주시길 희망한다"고 덧붙였다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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