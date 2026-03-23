이길주 교수 국제공동연구 참여… 3년간 40만달러 지원, 융합연구 성과 기대

부산대학교(총장 최재원)는 전기전자공학부 이길주 교수가 참여한 국제공동연구팀이 세계적 권위의 연구지원 프로그램인 휴먼프론티어사이언스프로그램(HFSP) 연구 그랜트에 선정됐다고 23일 전했다.

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이 연구는 '삼엽충 시각의 진화·기능·메커니즘 규명과 생체모방 이미징 시스템 개발'을 주제로, 영국 옥스퍼드대학교 루크 패리 교수, 독일 베를린 자연사박물관 로렌 섬너-루니 연구그룹 리더와 함께 국제 공동으로 수행된다.

HFSP는 1989년 설립된 글로벌 펀딩 프로그램으로, 창의적이고 도전적인 학제 간 연구를 지원한다. 지금까지 30명 이상의 노벨상 수상자를 배출해 '노벨상 펀드'로도 불린다.

올해는 전 세계 30개국 1180개 후보팀 중 34개 팀만이 최종 선정, 이길주 교수는 3년간 총 40만 달러(약 6억원)의 연구비를 지원받는다. 국내에서는 한국과학기술연구원(KIST), 한국과학기술원(KAIST), 울산과학기술원(UNIST) 등과 함께 총 7명이 선정됐다.

연구팀은 약 5억 2000만년 전 캄브리아기에 등장한 삼엽충의 눈 구조를 분석해, 세 가지 눈 유형(홀로크로얼·스키조크로얼·아바토크로얼)의 광학 원리와 진화적 기원을 규명할 계획이다. 이를 바탕으로 기존 카메라의 한계를 뛰어넘는 차세대 생체모방 이미징 센서 개발에 나선다.

특히 이길주 교수는 '메커니즘 규명과 생체모방 공학' 분야를 총괄하며, 광선추적 시뮬레이션을 통해 삼엽충 눈의 광학 성능을 분석하고, 초박형 유연 나노멤브레인 기반 광검출기 어레이를 활용해 실제 하드웨어 프로토타입 구현을 추진한다.

이번 연구는 고생물학과 반도체 공학이 결합한 대표적 융합 사례로, 멸종 생물의 시각 시스템을 현대 기술로 재해석해 새로운 설계 원리를 제시할 것으로 기대된다. 나아가 신경망 기반 영상처리 기술을 접목해 실시간 깊이 추정과 경계 인식 등 고급 시각 기능 구현도 목표로 한다.

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이길주 교수는 "수억 년 전 생물의 시각 원리를 현대 공학으로 구현하는 매우 도전적인 연구"라며 "자율주행 로봇이나 수중 탐사 등 복잡한 환경에서 활용 가능한 차세대 이미징 기술 개발에 기여하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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