제작한 텀블러백 효창종합복지관에 기부

코웨이는 '세계 물의 날'을 맞아 임직원 대상 환경 교육 및 업사이클링 클래스를 진행했다고 23일 밝혔다.

'세계 물의 날'은 1993년 유엔(UN)이 지정한 기념일로, 매년 3월 22일 물 부족과 수질 오염에 대한 경각심을 높이고 세계적으로 물의 소중함에 대한 인식을 제고하기 위해 제정됐다.

코웨이는 '세계 물의 날' 맞아 임직원 대상 업사이클링 클래스를 진행했다. 코웨이 AD 원본보기 아이콘

코웨이는 이번 '세계 물의 날'을 맞아 임직원들이 일상 속 물 절약과 환경 보호의 중요성을 되새길 수 있도록 환경 교육과 업사이클링 클래스를 마련했다.

이번 프로그램에서는 자원 순환의 중요성을 주제로 한 환경 교육을 통해 폐소재의 가치와 친환경 생활 실천의 의미를 공유했다. 이어 임직원들은 버려지는 자투리 가죽을 활용한 텀블러백 제작 활동에 참여하며 업사이클링을 직접 체험했다.

임직원들은 자투리 가죽을 활용해 나만의 텀블러백을 제작하며 자원 순환의 가치를 체감하고, 일회용 컵 소비를 줄이기 위한 텀블러 사용 실천의 의미를 되새겼다. 임직원이 제작한 텀블러백은 효창종합복지관에 기부될 예정이다.

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코웨이 관계자는 "앞으로도 환경 보호와 자원 순환의 가치를 확산할 수 있는 다양한 활동을 지속해서 이어갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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