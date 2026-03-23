23일 봉하마을 현장 최고위
"정무위 통과 17.6%…국정 발목잡기"

정청래 더불어민주당 대표가 23일 "국회 후반기 상임위원회 구성과 운영을 100% 민주당이 맡아 책임지겠다"고 밝혔다.


정청래 더불어민주당 대표가 23일 오전 경남 김해 봉하마을 강금원 기념 봉하연수원에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

정청래 더불어민주당 대표가 23일 오전 경남 김해 봉하마을 강금원 기념 봉하연수원에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

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정 대표는 이날 오전 경남 김해 봉하마을 강금원 기념 봉하연수원에서 열린 현장 최고위원회의에서 "22대 국회 개회 이후 국민의힘이 위원장을 맡은 정무위원회는 법안 통과율이 17.6%"라며 "올해는 법안심사가 단 한 차례도 없었다. 민생 외면이자 국정 발목잡기"라고 꼬집었다.

그러면서 "환율안정 3법과 상법 등 시급한 민생법안이 지연될수록 피해는 오로지 국민 몫"이라며 "국민 삶을 담보로 한 무책임한 태업을 더 좌시할 수 없다"고 했다.


이날 정 대표는 김부겸 전 총리에게 대구시장 출마를 공개 요청하기도 했다. 그는 "김 전 총리만이 낙후한 대구의 발전을 이끌어 갈 확실한 필승 카드"라며 "당대표로서 김 전 총리에게 정중히 요청한다. 김 전 총리가 민주당 대구시장 후보로 뛰어달라"라고 했다.

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이어 "대구경북 도약을 이끌어 낼 강력한 리더십이 필요하다"면서 "중앙부처와 국정을 두루 경험하고 지역 현안을 깊이 이해한 인물이 지역 발전을 주도해야 한다는 지역민 목소리가 어느 때보다 높다"고 설명했다.


전영주 기자 ange@asiae.co.kr
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