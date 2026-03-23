23일 봉하마을 현장 최고위

"정무위 통과 17.6%…국정 발목잡기"

정청래 더불어민주당 대표가 23일 "국회 후반기 상임위원회 구성과 운영을 100% 민주당이 맡아 책임지겠다"고 밝혔다.

정청래 더불어민주당 대표가 23일 오전 경남 김해 봉하마을 강금원 기념 봉하연수원에서 열린 현장 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

정 대표는 이날 오전 경남 김해 봉하마을 강금원 기념 봉하연수원에서 열린 현장 최고위원회의에서 "22대 국회 개회 이후 국민의힘이 위원장을 맡은 정무위원회는 법안 통과율이 17.6%"라며 "올해는 법안심사가 단 한 차례도 없었다. 민생 외면이자 국정 발목잡기"라고 꼬집었다.

그러면서 "환율안정 3법과 상법 등 시급한 민생법안이 지연될수록 피해는 오로지 국민 몫"이라며 "국민 삶을 담보로 한 무책임한 태업을 더 좌시할 수 없다"고 했다.

이날 정 대표는 김부겸 전 총리에게 대구시장 출마를 공개 요청하기도 했다. 그는 "김 전 총리만이 낙후한 대구의 발전을 이끌어 갈 확실한 필승 카드"라며 "당대표로서 김 전 총리에게 정중히 요청한다. 김 전 총리가 민주당 대구시장 후보로 뛰어달라"라고 했다.

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이어 "대구경북 도약을 이끌어 낼 강력한 리더십이 필요하다"면서 "중앙부처와 국정을 두루 경험하고 지역 현안을 깊이 이해한 인물이 지역 발전을 주도해야 한다는 지역민 목소리가 어느 때보다 높다"고 설명했다.

전영주 기자 ange@asiae.co.kr



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