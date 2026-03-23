샘표, 창립 80주년 맞아 요리 초보 위한 '새미네부엌 레시피북' 출간

우리맛 연구팀의 10년 연구 결과 바탕

집밥 메뉴부터 화제 레시피까지 80개 엄선



샘표가 창립 80주년을 맞아 그간 축적해온 '우리맛 연구' 성과를 담은 레시피북을 내놨다.

샘표는 우리맛 연구팀이 10년 넘게 개발해온 요리 레시피와 솔루션을 엮은 『요리가 즐거워지는 새미네부엌 레시피』를 출간했다고 23일 밝혔다. '새미네부엌' 브랜드의 첫 레시피북이다.

샘표는 '누구나 요리를 즐기는 문화'를 만들겠다는 목표 아래 연구개발(R&D)에 투자해왔다. 전체 직원의 약 20%를 연구 인력으로 운영하고 있다.

2016년부터는 셰프·과학자·영양학자 등 30여 명이 참여하는 '우리맛 연구'를 진행해 장(醬)과 식재료, 조리법을 체계적으로 분석해왔다. 이를 토대로 2021년 '새미네부엌'을 선보였고, 2022년에는 온라인 요리 커뮤니티 '새미네부엌 플랫폼'을 열어 현재 10만 명 이상이 이용하고 있다.

이번 책은 요리에 익숙하지 않은 초보자를 위한 실용서다. 미역국·콩나물국·배추된장국·시금치무침 같은 기본 반찬부터 '연두두부구이' '냉이김밥' '가지덮밥' 등 다양한 메뉴를 담았다. 조리 과정을 5단계 이하로 줄여 쉽게 따라 할 수 있도록 한 것이 특징이다.

칼 잡는 법, 밥 짓는 법, 양념 활용법, 식재료 손질·보관법 등 요리의 기초도 함께 담았다. QR코드를 통해 '새미네부엌 플랫폼'의 800여개 요리 솔루션도 확인할 수 있다.

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샘표 관계자는 "우리맛연구 결과를 바탕으로 어른부터 아이까지 부담 없이 도전할 수 있는 요리 솔루션을 꾸준히 소개해 온 가운데 이를 요리 초보를 위한 기본서로 정리해보자는 제안을 받아 한 권의 레시피북으로 선보이게 됐다"며 "'요리가 즐거워지는 새미네부엌 레시피'가 누군가에게는 '나도 할 수 있다'는 자신감과 사랑하는 이들과 함께하는 '맛있는 추억', 그리고 일상에서 다시 요리하는 즐거움을 전하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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