최고위급 연쇄 회담…의회 정상외교 강화

우원식 국회의장이 23일부터 29일까지 5박 7일간 오스트리아와 체코를 공식 방문한다.

우원식 국회의장. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이날 국회의장실에 따르면 이번 순방은 유럽의 핵심 협력국인 오스트리아·체코와의 전략적 동반자 관계를 심화하고, 의회정상외교를 통해 원전·방산·반도체·신재생에너지·문화협력 등 실질 협력 확대 방안을 논의하기 위해 추진됐다.

우 의장은 오스트리아에서 슈토커 상원의장, 로젠크란츠 하원의장 등 최고위급 인사들을 만나 양국 의회 간 전략적 교류를 강화하고, 다자외교, 산업협력, 문화·인적교류 확대 방안을 논의할 계획이다. 특히 국제원자력기구(IAEA), 유럽안보협력기구(OSCE) 등 주요 국제기구가 소재한 비엔나의 외교적 위상을 바탕으로 한반도 평화와 비핵 확산, 글로벌 거버넌스 차원의 협력 강화 방안에 대해 의견을 교환할 예정이다.

우 의장은 또 오스트리아와의 산업 협력과 관련해 기계·자동차부품·환경기술·신재생에너지·공급망 분야의 협력 가능성을 점검하고, 문화예술 강국인 오스트리아와의 문화 협력 및 인적교류 확대 방안도 모색할 계획이다.

이어 방문하는 체코에서는 바비쉬 총리, 오카무라 하원의장, 비스트르칠 상원의장 등 최고위급 인사들과 연쇄 회담을 통해 양국 간 전략적 동반자 관계 심화와 실질 협력 확대 방안을 논의한다. 지난해 수교 35주년과 전략적 동반자 관계 수립 10주년을 계기로 한층 가까워진 양국 관계를 바탕으로 의회 차원의 협력 기반을 더욱 공고히 할 방침이다.

특히 두코바니 신규원전 건설사업의 성공적 이행과 앞으로의 에너지 협력 확대가 주요 의제로 다뤄질 예정이다. 아울러 체코가 중·동유럽의 핵심 산업국이자 우리 기업들의 주요 투자거점이라는 점을 고려해 자동차·배터리·반도체·방산·신재생에너지 등 분야의 산업 협력 확대 방안도 논의할 계획이다. 또 K-콘텐츠 확산과 직항노선 증대 등을 바탕으로 문화·관광·인적교류 확대 방안에 대해서도 의견을 교환할 예정이다.

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한편 이번 순방에는 더불어민주당 김원이·이강일·박지혜 의원, 국민의힘 김정재·강선영 의원, 조국혁신당 강경숙 의원이 동행한다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr



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