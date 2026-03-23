日 미혼 남녀 63% "출산 계획 없어"

양육비·경력 부담 영향…직장과 육아병행 어려워

일본의 젊은 여성 가운데 자녀를 원하지 않는다는 응답이 60%를 넘어선 것으로 나타났다. 경제적 부담과 경력단절에 대한 우려 등이 주요 이유로 조사되며 직장과 육아를 병행하기 어려운 현실이 반영된 결과라는 분석이 나온다.

기사 이해를 돕기 위한 이미지. 픽사베이 AD 원본보기 아이콘

21일 마이니치신문은 일본 제약회사 로토제약의 2025년 설문조사 결과를 인용해 이같이 보도했다. 이번 조사는 18~29세 미혼 남녀 400명을 대상으로 진행됐으며 이들에게 자녀 계획 여부에 관해 물었다.

조사 결과 응답자의 약 63%가 "아이를 원하지 않는다"고 응답했다. 이는 2018년 해당 조사가 시작된 이후 가장 높은 수준이다.

성별로는 여성의 65%가 자녀를 원하지 않는다고 답해 남성(61%)보다 높았다. 자녀를 원하지 않는다고 답한 비율이 남성보다 여성에서 높게 나타난 것은 이번이 처음이다.

자녀를 원하지 않는 이유로는 경제적 부담과 경력단절 우려가 가장 많이 꼽혔다. 여성 응답자의 약 72%는 양육 비용이 걱정된다고 답했으며 약 61%는 자녀를 갖는 것이 자신의 경력에 부정적인 영향을 줄 수 있다고 응답했다. 남성도 비슷한 이유를 답했지만 두 항목 모두 여성의 우려가 더 높게 나타났다.

조사에서는 자녀를 원한다고 답한 25~44세 기혼자 800명을 대상으로도 관련 인식을 조사했는데, 이 가운데 여성의 약 64%는 출산이 경력에 영향을 줄 수 있다고 우려했다. 약 67%는 육아를 위해 직장이나 직무 변경을 고려하고 있다고 응답했다. 남성 역시 비슷한 고민을 하고 있었지만, 그 비율은 여성보다 낮았다.

자녀 계획에 대해 누구와 상의하는지 묻는 말에는 "아무에게도 이야기하지 않는다"는 응답이 가장 많았다. 남성의 44%, 여성의 41%가 누구와도 상의하지 않는다고 답했다. 배우자와 상의한다는 응답은 남성이 42%, 여성이 38%였으며 상사 혹은 동료와 상의한다는 응답은 남녀 모두 약 4%에 그쳤다.

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마이니치 신문은 이번 조사 결과가 일본 사회에서 직장 생활과 육아를 동시에 병행하기 어려운 현실을 보여준다고 분석했다. 많은 젊은 세대가 경력과 출산 사이에서 선택을 고민하는 현실 속에서 두 가지를 병행할 수 있는 환경 조성이 시급하다는 목소리가 나온다.

박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr



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