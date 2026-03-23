친할아버지에 의해 버려진 中 아기

네덜란드 부부에 의해 입양

현지서 박사 학위 취득도

태어나자마자 화장실에 버려졌던 중국 여성이 네덜란드로 입양된 지 28년 만에 친부모와 재회한 사연이 화제를 모으고 있다.

지난 20일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 네덜란드에 거주하는 홍양리(28)는 최근 중국 장시성 난창에서 친부모와 상봉했다.

홍양리는 28년 전 장시성의 한 농촌 마을에서 셋째 딸로 태어났다. 출생 이튿날 친할아버지가 아이를 데려가 돌보겠다고 나섰고, 산후 회복 중이던 어머니 양사오잉은 이를 믿고 아이를 맡겼다. 그러나 남아선호사상의 영향으로 친할아버지는 손녀를 인근 마을 화장실에 버린 것으로 전해졌다.

어머니는 딸의 행방을 끝까지 알려주지 않은 시아버지를 원망하며 그의 사망 전까지 대화를 나누지 않았던 것으로 알려졌다. 아버지 쉬리홍 역시 수년간 죄책감을 안고 살아왔지만, 유교적 가치인 '효'에 얽매여 아버지에게 따지거나 경찰에 신고하지 못했다고 한다.

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홍양리는 행인에 의해 발견돼 복지시설로 옮겨졌으며, 당시 곁에는 현금 120위안(약 2만6000원)과 분유, 생년월일이 적힌 쪽지가 함께 놓여 있었다. 이후 위탁가정을 거쳐 네덜란드 부부에게 입양됐고, 현지에서 성장해 박사 학위를 취득했다.

성인이 된 홍양리는 친부모를 찾기 위해 2024년 12월 중국 실종 아동 DNA 데이터베이스에 정보를 등록했고, 경찰의 대조 작업을 통해 가족을 찾는 데 성공했다. 지난 14일 난창에서 열린 상봉 자리에서 친부모는 잔치와 폭죽으로 딸을 맞이했다. 어머니는 눈물을 흘리며 딸을 끌어안았고, 아버지는 금팔찌와 옥 펜던트를 선물했다.

홍양리는 중국어를 하지 못해 자원봉사자의 통역을 통해 가족과 대화를 나눴으며, 재회 과정에서 눈물을 보이기도 했다. 친부모는 올여름 네덜란드를 방문해 양부모를 만나 감사 인사를 전할 계획이라고 밝혔다. 아버지는 "훌륭한 딸로 키워준 양부모에게 감사하다"며 "앞으로 어디에서 거주할지는 딸의 선택을 존중하겠다"고 말했다. 네덜란드 양부모는 아직 이에 대한 입장을 밝히지 않았다.

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해당 사연을 접한 현지 누리꾼들은 "잔인한 할아버지에게 버려졌지만, 천사 같은 양부모에게 자란 것은 행운", "아버지는 경찰에 신고하지 않음으로써 사실상 범죄를 묵인했다. 효를 핑계로 책임을 회피했을 뿐 딸에 대한 진정한 사랑은 부족했다", "가족의 재회를 축하한다" 등 다양한 반응을 보였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr



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