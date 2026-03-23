LS증권 LS증권 close 증권정보 078020 KOSDAQ 현재가 7,990 전일대비 340 등락률 -4.08% 거래량 247,765 전일가 8,330 2026.03.23 10:41 기준 관련기사 LS증권, ‘제1회 대학생 AI 시스템 트레이딩 챌린지’ 성료 [특징주]대주주 양도세 완화…증권주 오름세 코스피 3200 뚫자 증권株 신바람, 줄줄이 신고가 전 종목 시세 보기 은 로보스토어 서비스 가입 고객에게 다양한 경품을 증정하는 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

로보스토어 가입 경품 증정 이벤트. LS증권 AD 원본보기 아이콘

LS증권의 로보스토어에는 인공지능(AI)과 빅데이터 분석, 투자전문가 노하우를 활용해 종목 분석과 매매 신호 등을 제공하는 다양한 서비스가 입점돼 있다. 고객의 성향에 맞는 서비스를 선택해 투자에 활용 가능하다.

이번 이벤트는 3월 18일부터 4월 15일까지 진행된다. 이벤트 대상은 로보스토어 내 입점서비스 중 원하는 서비스에 1개 이상 신규 가입한 고객이다. 참여를 원하는 고객은 이벤트 신청 후 로보스토어 서비스 가입 계좌에서 국내주식을 200만원 이상 거래하면 된다. 거래 대상 종목은 코스피 및 코스닥 상장 종목이다.

LS증권은 로보스토어 서비스 신규가입 및 거래조건을 충족한 고객 가운데 추첨을 통해 금 1돈(5명), 아이패드 에어11(2명), 에어팟 프로3(10명), 주식상품권 2만원권(200명)을 지급한다. 신규 가입만 해도 300명을 추첨해 커피 기프티콘을 제공한다.

로보스토어 서비스 가입 시 당일 매매분부터 주식거래 수수료율 0.10%가 적용된다. 최초 가입 고객은 14일간 별도 수수료율 변동 없이 서비스를 체험할 수 있다.

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LS증권 관계자는 "로보스토어는 투자자들이 효율적인 투자 의사결정을 할 수 있도록 지원하고 있다"며 "더 많은 투자자들이 로보스토어 서비스를 경험해 보길 바란다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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