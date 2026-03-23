임직원 자발적 참여해 헌혈 참여

에쓰오일은 대한적십자사와 협력해 지난 17일 서울 마포구 본사에서 '사랑의 헌혈' 봉사활동을 진행했다고 23일 밝혔다.

서울 마포구 에쓰오일 본사 사옥 전경. 에쓰오일 AD 원본보기 아이콘

이번 봉사활동은 에쓰오일 임직원이 자발적으로 참여하는 나눔 활동으로 건강한 사회를 위한 생명 존중의 가치를 확산하고자 마련됐다. 에쓰오일 임직원들은 본사 사옥 앞에 마련된 헌혈버스에서 생명을 살리는 나눔에 동참했다.

이날 모인 헌혈 증서는 담도폐쇄증 환우회(담우회)에 기부해 담도폐쇄증 환아 간이식 수술 시 사용될 예정이다.

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에쓰오일 관계자는 "혈액은 인공적으로 대체할 수 없는 소중한 자원으로 꾸준한 헌혈 참여가 무엇보다 중요하다"며 "앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 생명 존중과 나눔의 가치를 실천해 나가겠다"고 말했다.

장보경 기자 jbg@asiae.co.kr



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