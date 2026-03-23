23일 인사청문회서

황종우 해양수산부 장관 후보자는 "호르무즈 해역 상황을 24시간 모니터링해 우리 선원과 선박의 안전이 최우선으로 확보될 수 있도록 선사 선박과 긴밀하게 연락하면서 꼼꼼하게 대응해 나가겠다"고 23일 밝혔다.

황 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 호르무즈 해역상황을 '중차대한 현안'으로 꼽고 이같이 강조했다.

황종우 해양수산부 장관 후보자가 23일 국회 농림축산식품해양위원회에서 열린 인사청문회에서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

황 후보자는 "중동지역 분쟁과 호르무즈 해협 봉쇄로 인한 우리 선원과 선박의 안전 확보와 함께, 해운물류 산업을 둘러싼 불확실한 환경으로 기존 에너지 공급망의 재편 필요성이 한층 더 높아지고 있다"며 "국민의 밥상을 풍성하게 해주었던 수산업은 기후변화와 어촌소멸로 인해 존립을 위협받고 있다"고 우려했다.

그는 이같은 위기를 타개하고 해양수산 대도약의 기반을 마련하겠다고 했다. 우선 황 후보자는 북극항로 시대에 대비해 동남권을 해양수도권으로 육성하겠다고 했다. 이를 위해 황 후보자는 올해부터 북극항로 시범운항을 통해 상업운항에 필요한 데이터와 경험을 축적하고, 북극항로 활성화에 발맞춰 진해신항을 세계 최대 규모의 컨테이너 항만이자 첨단 스마트 항만으로 개발하겠다고 밝혔다.

황 후보자는 인공지능(AI) 발전과 기후변화에 대응해 수산과 해운항만 산업의 경쟁력을 강화할 방침이다. 그는 "수산분야는 기후위기에 적응할 수 있도록 수산자원의 관리체계를 재정비하고, 불필요한 수산업 규제는 대폭 개선하겠다"며 "또 근해어선을 중심으로 과도한 어선세력을 적정수준으로 감척하고, 어선의 대형화·현대화를 통해 어업 생산성을 향상하겠다"고 강조했다.

지역소멸 위기에 놓인 연안·어촌 지역의 경제 활력을 제고하기 위해선 해양관광과 재생에너지 산업을 적극적으로 육성하기로 했다. 황 후보자는 "복합해양레저관광도시가 놀거리와 볼거리, 쉴거리, 먹거리를 모두 갖춘 지역 관광의 중심지로 거듭나게 할 것"이라며 "재생에너지 산업이 연안·어촌 경제에 도움이 되도록 관계부처와 함께 이익공유 방안을 마련하겠다"고 설명했다.

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황 후보자는 해수부 부산이전에 따른 우려를 최소화하겠다고도 했다. 그는 "해수부 부산 이전으로 인해 해양수산 정책의 부산 편중을 우려하는 목소리가 많은 것으로 알고 있다"며 "해양수산 정책에 사각지대가 발생하지 않도록 전국에 계신 해양수산 가족분들을 늘 염두에 두고, 5극 3특 전략과 연계해 지방정부와 함께 지역별 맞춤형 해양수산 발전방안을 마련하겠다"고 말했다.

세종=주상돈 기자 don@asiae.co.kr



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