혁신적인 상품성 갖춘 차세대 SAV

시속 100km까지 4.9초 만에 도달

1회 충전시 805km 주행…3분기 출시

BMW 코리아는 차세대 순수 전기 SAV(스포츠액티비티차) '더 뉴 BMW iX3'가 사전 예약 개시 사흘 만에 2000대 예약을 돌파했다고 23일 밝혔다.

'더 뉴 BMW iX3'. BMW 코리아 AD 원본보기 아이콘

'더 뉴 BMW iX3'. BMW 코리아 원본보기 아이콘

더 뉴 BMW iX3는 새로운 BMW 디자인 언어와 진화한 디지털 경험을 제공한다. 수직형 새로운 BMW 키드니 그릴과 미래적인 형상의 트윈 헤드라이트, 섬세하게 표현된 조명 라인을 통해 새롭게 시작되는 BMW의 디자인 언어를 우아하게 드러낸다.

실내는 운전자 중심 철학이 한층 진화한 디지털 경험과 인체공학적인 설계로 구현된 현대적인 공간으로 완성됐다. 양산 모델 최초로 적용된 'BMW 파노라믹 아이드라이브(iDrive)'는 BMW 파노라믹 비전과 BMW 3D 헤드업 디스플레이, 프리-컷(free-cut) 디자인의 중앙 디스플레이, 새롭게 설계된 스티어링 휠로 구성돼 최소한의 시선 이동과 직관적인 조작 환경을 구현했다.

새롭게 탑재된 4개의 '슈퍼브레인'은 기존에 비해 약 20배 향상된 처리 성능을 기반으로 주행 역학, 주행보조, 인포테인먼트, 차체 전반을 제어한다. 이중 구동계와 주행 역학을 총괄하는 '하트 오브 조이'는 가속과 조향, 제동, 서스펜션을 유기적으로 통합 제어해 운전 즐거움을 만끽할 수 있게 한다.

800V 고전압 시스템을 기반으로 WLTP 기준 최대 805km에 달하는 주행거리를 확보했으며, 400kW급 급속 충전 시 단 10분 만에 372km를 주행할 수 있는 획기적인 충전 성능을 자랑한다.

'더 뉴 BMW iX3'. BMW 코리아 원본보기 아이콘

469마력 합산 최고출력과 65.8kg·m 합산 최대토크를 발휘하는 50 xDrive 파워트레인 단일 파워트레인으로 먼저 출시된다. 앞뒤 2개 모터를 통해 정지 상태에서 시속 100km까지 단 4.9초 만에 도달하는 강력한 가속력을 선사하며, 안전 최고속도는 시속 210km에서 제한된다.

'더 뉴 BMW iX3 50 xDrive M' 스포츠는 8690만원(부가세 포함), '더 뉴 BMW iX3 50 xDrive M 스포츠 프로'는 9190만원으로, 3분기 출시 예정이다.

AD

한상윤 BMW 코리아 대표는 "트렌드에 민감하고 새로운 기술에 대한 수용도가 높은 한국 시장의 특성과 더 뉴 BMW iX3의 혁신이 시너지를 일으킨 결과로 보인다"며 "더 뉴 BMW i3를 포함 노이어 클라쎄의 기술이 적용된 다양한 모델들을 통해 획기적인 디지털 경험과 새로운 차원의 기술, 지속 가능한 가치를 중요시하는 고객들에게 명확한 비전을 제시할 것"이라고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>