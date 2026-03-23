"무안 미래 완성…정책 실행 승부"

지난 22일 무안군수 예비후보 등록을 끝마친 나광국 전남도의원. 나광국 선거사무실 제공 AD 원본보기 아이콘

나광국 전남도의원(더불어민주당·무안2)이 무안군수 예비후보로 등록하고 본격적인 선거전에 돌입했다.

나광국 예비후보는 22일 무안군선거관리위원회에서 제9회 전국동시지방선거 무안군수 예비후보 등록을 마친 뒤 "이재명 대통령의 민생 중심 실용정치를 무안에서 가장 먼저, 가장 확실하게 실현하는 정책 수행자가 되겠다"며 "군민이 체감하는 변화로 무안의 미래를 완성하겠다"고 밝혔다.

나 후보는 핵심 비전으로 '무안형 정책 패키지'를 제시했다. 주요 공약으로 ▲무안형 기본소득 도입 ▲RE100 국가산단 유치 ▲무안국제공항 활성화 등을 내세우며 지역경제 대전환을 이루겠다는 구상이다.

특히 무안공항 소음완충부지 일대에 태양광 발전단지를 조성해 기본소득 재원을 마련하고 군민 소득을 높이겠다는 방안을 제시했다. 또한 무안국제공항을 중심으로 국제 물류 기능을 강화하고, 반도체 기반 RE100 산업단지 유치를 통해 미래 산업 생태계를 구축하겠다고 강조했다.

행정과 교통, 교육 분야 혁신 방안도 함께 내놓았다. 남악·오룡 신도시와 기존 도심을 연결하는 스마트도시 전략을 통해 남악신도시 제2청사 승격과 보건소 신설, 출퇴근 교통망 개선, 수요응답형 교통 도입, 학생수당 확대 등을 추진하겠다는 계획이다.

나 후보는 "지금 무안은 기회의 갈림길에 서 있다"며 "기회를 선점하는 돌파형 행정으로 무안의 판을 바꾸겠다"고 말했다. 이어 "기득권 중심의 정체된 행정에서 벗어나 젊은 추진력과 중앙 네트워크를 결합해 예산과 정책을 동시에 끌어오겠다"고 강조했다.

광주 군공항 이전과 무안·목포·신안 통합 등 지역 현안에 대해서는 "갈등이 아닌 실익 중심의 통합 전략으로 해결하겠다"고 밝혔다.

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나광국 예비후보는 "군민과 함께 무안의 기회를 반드시 현실로 만들겠다"며 "약속이 아닌 실행으로 증명하는 군수가 되겠다"고 말했다.

한편 나 후보는 제11·12대 전남도의원을 지내며 '아침식사 지원 조례'를 제정하는 등 민생 중심 의정활동을 이어왔다.

호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



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