동해 오션뷰 효과에 고성 집값 상승세 ‘르네오션 고성 퍼스트뷰’ 4월 분양

최근 1년 강원도 집값 상승 상위 아파트 고성에서 나와…최대 1억원 이상 올라

‘동해안 오션뷰’ 상승 흐름 주도…세컨드홈 특례, 교통 호재 기대감도 심리 자극

지방 부동산 시장에서 '동해안 오션뷰' 아파트의 상승세가 이어지고 있다. 특히 고성군의 아파트가 최근 1년 동안 강원에서 가장 높은 집값 상승을 보이며 부동산 시장에서 관심도가 높아지고 있는 모습이다.

KB 부동산 데이터허브에 따르면, 최근 1년간 강원도에서 가장 많은 금액이 오른 아파트는 '고성봉포코아루오션비치'인 것으로 조사됐다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 이 아파트 전용 84㎡는 지난해 10월 4억1,000만원에 매매되며 재작년 10월 매매가 2억8,500만원보다 1억원 이상이 오른 것으로 나타났다.

이 아파트는 고성 봉포 해안가가 인접한 것이 특징으로 '동해안 오션뷰'가 집값 상승에 영향을 미친 것으로 풀이된다. 최근 강원도 부동산 시장에서는 '오션뷰'를 낀 동해안 지역이 집값 상승을 견인하는 추세다. 실제 지난 1년 동안 강원에서 높은 집값 상승세를 나타낸 상위 아파트 10곳 중 1~4위가 고성과 동해, 속초, 삼척 등 동해안 지역의 아파트인 것으로 나타났다.

부동산 전문가들은 "좀처럼 해소되지 않는 지방 부동산의 위축된 시장 분위기 속에서도 '오션뷰' 아파트는 높은 주거 선호도를 바탕으로 꾸준한 상승세의 흐름을 이어가고 있다"며 "고성의 경우 세컨드홈 특례혜택과 더불어 교통 호재 등의 영향으로 집값 상승이 더욱 가속화한 것으로 풀이된다"고 의견을 전했다.

대부분 세대가 누리는 오션뷰 특화 아파트 … 반경 50m 해변가, 세컨드하우스로 적합!

이런 가운데, 강원도 고성군에서 오션뷰 특화 아파트가 4월 중 분양에 나서 화제다. 한국토지신탁이 시행하고, 금강종합건설㈜가 시공하는 '르네오션 고성 퍼스트뷰'가 바로 그 주인공이다.

'르네오션 고성 퍼스트뷰'는 강원도 고성군 토성면 청간리 일원에 위치하며 지하 1층~지상 최고 29층 3개동 전용 74㎡~183㎡ 총 263세대 규모로 조성된다. 세부적으로 보면 △전용 74㎡ 28세대 △전용 84㎡ 198세대 △전용 109㎡ 26세대 △전용 117㎡ 4세대 △전용 130~183㎡ 7세대 등이다.

'르네오션 고성 퍼스트뷰'는 오션뷰 특화 아파트로 동해바다를 바라볼 수 있는 조망권을 갖추고 있는 것이 가장 큰 특징으로 세컨드하우스에 적합한 아파트라는 평가를 받고 있다. 실제 이 단지는 동해의 명소로 손꼽히는 청간해변과 청간해수욕장이 반경 50m에 자리하고 있다. 동해바다를 일상에서 조망하고 해변을 누릴 수 있는 입지 조건을 갖춘 셈이다. 특히 단지는 바다를 향해 열린 동 배치 구조로 대부분 세대가 오션뷰 조망이 가능하다.

동서·동해 철도망 구축, 교통 인프라 개선 기대 … 속초 생활권 10분대, 자연과 도심을 동시에

교통 호재에 따른 기대감도 높다. 현재 강원 고성과 속초 일대에는 동서 고속화 철도사업(2029년 예정)과 동해 북부선 철도사업(2027년 예정)이 추진 중이다. 동서 고속화 철도사업은 경춘선 춘천역에서 속초까지 뻗어가는 93.7km의 단선철도다. 개통 시 속초에서 서울 용산까지 환승 없이 1시 39분이면 도착할 수 있게 된다.

이어 동해 북부선 철도사업은 강릉에서 제진까지 연결하는 것으로 강릉에서 제진까지 51분이면 도달 가능하다. 여기에 현재 공사 중인 춘천속초선 연계를 통해 제진역에서 서울 수서역까지 2시간 5분에 이동할 수 있는 교통망이 구축된다. '르네오션 고성 퍼스트뷰'는 이 두 노선이 정차하는 속초역과 간성역으로 차량 17~20분대에 이동할 수 있다.

지역을 대표하는 생활권으로 빠르게 이동할 수 있는 여건도 갖췄다. '르네오션 고성 퍼스트뷰'는 속초 주요 시내와 교동, 청초호 등으로 차량 10~15분이면 도달할 수 있다. 이에 따라 고성과 속초 일대에 갖춰진 인프라를 편리하게 이용 가능한 더블 생활권 프리미엄을 누릴 것으로 기대된다.

문화관광 및 해양레저를 누리는 주거환경도 눈길을 끈다. '르네오션 고성 퍼스트뷰' 주변으로는 청간정을 비롯해 지역 대표 명소인 고성8경이 자리하고 있다. 또 바다 주변에는 스킨스쿠버, 서핑 등 레저스포츠를 누리는 시설과 함께 해안가를 따라 펼쳐진 오션뷰 카페도 위치해 휴양 라이프스타일을 즐길 수 있다.

차별화된 특화설계도 돋보인다. '르네오션 고성 퍼스트뷰'는 세컨드하우스와 고급 주거 수요를 겨냥한 하이엔드 아파트로 입주민들이 자부심을 느낄 수 있는 공간 조성을 위해 심혈을 기울였다. 특히 전용 117㎡ 이상 중대형 타입 전 세대에는 '프라이빗 테라스'를 도입해 집 안에서 동해바다의 풍경을 관람하고 체감할 수 있는 환경을 마련할 계획이다.

조경특화도 눈길을 끈다. '르네오션 고성 퍼스트뷰'는 단지 내에 수경시설이 포함된 야외캠핑장을 비롯해 바다놀이정원과 금강숲정원, 해송숲마당 등 다채로운 조경을 배치할 예정이다. 고성의 바다와 설악산의 능선, 청간해변의 물결 등 주변 자연환경을 모티브한 것으로 입주민의 주거 만족도에 큰 영향을 미칠 것으로 기대된다.

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'르네오션 고성 퍼스트뷰' 모델하우스는 강원도 속초시 조양동에 마련될 예정이다.

lshb01@asiae.co.kr



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