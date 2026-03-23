전 직원 참여 ESG 실천 확대



전라남도사회서비스원 신미경 원장을 비롯한 직원들이 본원 인근을 돌며 조깅 및 정화 활동을 펼쳤다. 전남사회서비스원 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도사회서비스원이 친환경 활동을 통해 ESG 경영 실천에 나섰다.

전라남도사회서비스원은 23일 본원 인근 일대에서 전 직원이 참여한 가운데 '플로깅 데이'를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 '2026년 ESG 경영 실천 계획'의 일환으로, 선언에 그치지 않고 현장에서 직접 ESG를 실천하고 지역사회와 함께하는 친환경 활동으로 마련됐다.

이날 직원들은 본원 주변 도로와 생활권 일대를 걸으며 약 2시간 동안 방치된 쓰레기를 수거했다. 수거된 폐기물은 분리배출 원칙에 따라 정리됐으며, 일회용품과 담배꽁초 등 생활폐기물을 중심으로 환경 정비가 이뤄졌다.

플로깅은 스웨덴어 '줍다(plocka upp)'와 '조깅(jogging)'을 결합한 용어로, 걷거나 달리며 쓰레기를 줍는 친환경 활동이다.

참여 직원들은 "일하는 공간을 스스로 가꾸는 책임감을 느끼고 ESG가 일상 속 실천이라는 점을 체감하는 계기가 됐다"고 말했다.

신미경 전라남도사회서비스원 원장은 "사회서비스는 사람을 돌보는 데서 나아가 환경까지 함께 돌보는 방향으로 확장돼야 한다"며 "작은 실천이 도민에게는 깨끗한 일상이 되고 미래 세대에는 더 나은 환경이 될 것"이라고 말했다.

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이어 "앞으로도 전 직원이 함께하는 ESG 실천 활동을 통해 도민 곁에서 책임을 다하는 공공기관으로 자리매김하겠다"고 밝혔다.

한편 전라남도사회서비스원은 친환경 캠페인과 사회공헌 활동, 윤리·투명경영 강화 등 ESG 기반 경영을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다.

호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



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