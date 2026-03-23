"국내 최소 사이즈 설계"

청호나이스는 신제품 'The M(더 엠)' 얼음정수기를 출시했다고 23일 밝혔다.

신제품은 얼음정수기 기준 국내 최소 사이즈를 구현하면서도 제빙 성능과 위생, 사용 편의성을 동시에 강화해 기존 얼음정수기와 차별화했다는 설명이다. 청호나이스는 신제품 출시 전 '우리 일상에 선이 필요한 이유' 메시지를 담은 티저 광고를 통해 얼음정수기의 핵심 기능과 사용 경험 전반에 새로운 기준의 필요성을 전달한 바 있다.

청호나이스 'The M' 얼음정수기. 청호나이스 AD 원본보기 아이콘

제품명 'The M'은 ▲Mini Size(미니 사이즈) ▲More Ice(모어 아이스) ▲Must-Have Design(머스트해브 디자인)의 의미를 담았다. 가로 19.5cm의 국내 최소 사이즈, 3단계 얼음 사이즈 설정 기능과 하루 최대 772알, 약 6.7kg의 얼음 생산력 및 보관 기능을 강조했다.

또한 주요 버튼을 전면에 배치하고 터치 진동 기능을 적용해 자주 사용하는 기능을 직관적으로 조작할 수 있도록 설계했다. 온수는 45~100도까지 5도 단위로 조절 가능하며, 20단계 정량 출수와 연속 출수 기능을 지원한다. 냉수 역시 4단계 온도 조절이 가능하다.

아울러 세척과 관리가 용이하도록 설계해 위생 관리의 편의성을 높였다. 전기분해 살균 시스템은 얼음 트레이와 직수 유로관, 코크 등 물이 닿는 주요 부위를 자동으로 관리하고, 얼음 저장고 UV 케어 기능은 위생적인 사용 환경을 유지한다. 얼음 스파이럴에는 스테인리스 소재를 적용해 내구성과 위생성을 동시에 강화했다는 설명이다.

제품 디자인 측면에서는 신제품을 공간과 인테리어 등을 고려해 청호나이스의 3가지 시그니처 컬러인 클라우드 베이지, 클라우드 베이지+블랙, 토프 브라운으로 출시했다. 청호나이스는 'The M 얼음정수기' 출시와 함께 '선긋다'를 핵심 메시지로 한 광고 캠페인을 본격 전개한다.

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청호나이스 관계자는 "앞으로도 차별화된 기술력과 제품 완성도를 바탕으로 시장의 기준을 지속해서 만들어 나가며 시장을 선도해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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