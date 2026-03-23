음주운전·폭행 논란 인물 지지했다 최근 사과

전 매니저 주장 폭로에 법적 대응 예고

그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 방송인 MC딩동을 공개적으로 응원했다가 비판에 휩싸인 데 이어, 전직 매니저를 자처한 인물의 폭로 글까지 등장하며 논란이 커지고 있다.

23일 김동완은 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "현재 유포되는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라며 "개인적인 관계에 대해 언급은 하지 않겠다"고 밝혔다. 이어 그는 "허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠다"고 강경 대응 입장을 전했다.

그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완. 김동완 인스타그램 AD 원본보기 아이콘

이는 최근 온라인상에 등장한 '전직 매니저'라고 주장하는 A씨의 폭로 글을 겨냥한 것으로 보인다. A씨는 SNS를 통해 김동완의 과거 언행을 문제 삼으며 음주 후 라이브 방송 논란, 팬들과의 갈등 등을 언급했다. 또한 최근 김동완이 논란의 중심에 선 MC딩동을 공개적으로 응원한 점을 지적하며 비판을 이어갔다. A씨는 특히 "음주운전과 폭행 논란이 있는 인물을 공개적으로 응원한 것은 부적절하다"며 김동완의 판단을 문제 삼았다. 다만 A씨가 실제 전직 매니저인지는 확인되지 않은 상태다.

앞서 김동완은 지난 21일 SNS에 MC딩동의 사진과 계정을 공유하며 "아무 이유 없이 응원할 사람?"이라는 글을 올렸다. 그러나 MC딩동이 과거 음주운전 및 최근 여성 BJ 폭행 논란에 휘말린 인물이라는 점에서 비판 여론이 확산했다. 논란이 커지자 김동완은 해당 게시물을 삭제하고 "상황을 충분히 고려하지 못한 표현이었다"며 사과했다.

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MC딩동은 최근 인터넷 생방송 도중 여성 출연자의 머리채를 잡는 등 폭행을 가한 혐의로 피소된 상태다. 해당 사건 이전에도 음주운전 및 경찰 도주 사건으로 처벌을 받은 이력이 있어 비판이 이어지고 있다. 한편 김동완은 과거에도 특정 인물 공개 지지 및 사회적 이슈에 대한 발언으로 여러 차례 논란에 휘말린 바 있다. 이번 사안 역시 공인으로서의 신중한 언행이 요구된다는 지적이 나오고 있다.

방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr



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