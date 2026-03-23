에프앤가이드, 보난자랩과 디지털자산 분류 체계 ‘K-DACS’ 공개

투자자 보호·시장 투명성 제고

대분류 5개·중분류 18개·소분류 46개 구조

리서치·상품개발·리스크 관리 활용 기대

금융정보업체 에프앤가이드 에프앤가이드 close 증권정보 064850 KOSDAQ 현재가 18,100 전일대비 1,530 등락률 -7.79% 거래량 47,468 전일가 19,630 2026.03.23 09:48 기준 관련기사 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 유가 충격에 K자형 증시 더 심해진다 에프앤가이드, 지수 추종 ETF 순자산 45조원 돌파 전 종목 시세 보기 는 디지털자산 데이터 분석 기업 보난자랩와 함게 국내 디지털자산 시장을 대상으로 한 디지털자산 분류 체계(K-DACS)를 공동 발표했다고 23일 밝혔다.

이번 분류 체계는 급속도로 확장되는 디지털자산 시장에서 정보 비대칭을 해소하고 투자자를 보호하기 위해 마련됐으며, 금융투자업계의 상품 개발, 리서치, 리스크 관리 기반 지표로도 활용될 것으로 기대된다.

양사는 국내 디지털자산 거래소에서 거래지원 중인 디지털자산을 정량·정성 데이터를 종합적으로 분석해 표준화된 분류 체계를 수립했다. 단순히 기술 구조만 구분하는 방식에서 나아가 국내 시장에서의 실제 역할과 활용 목적까지 함께 반영한 점이 특징이다. 유사한 기능과 활용 목적을 가진 자산군을 보다 명확하게 구분할 수 있으며, 자산 간 차이와 특성을 보다 체계적으로 파악할 수 있게 됐다.

이번 체계는 한양대 강형구 교수, 서울대 이종섭 교수, 햅톤 서문규 대표, 법무법인 광장 한서희 변호사로 구성된 자문위원회의 검토를 거쳐 수립됐다. 분류구조는 대분류·중분류·소분류 3단계로 구성되며, 대분류는 생태계 내 기본 역할에 따라 가치 &결제, 플랫폼/체인, 인프라, 애플리케이션, 밈 등 5개로 구분된다. 또한 중분류와 소분류는 각각 18개, 46개로 세분화하여, 동일한 역할과 수요를 공유하는 피어그룹으로 묶어 기능적 차이와 특성을 상세하게 설명하고 있다.

양사는 시장 변화와 글로벌 동향을 반영해 본 체계를 정기 또는 수시 업데이트할 계획이다. 또한, 이번 발표를 시작으로 디지털자산 시장의 투명성 제고를 위한 다양한 사업을 단계적으로 추진할 계획이다.

박혜연 보난자랩 공동대표는 "에프앤가이드의 자산 분석 역량과 보난자랩의 데이터 분석 역량을 바탕으로 보다 일관되고 직관적인 분류체계를 제시했다는 점에서 의미가 있다"며 "시장 변화와 글로벌 동향을 반영해 K-DACS를 지속적으로 고도화해 나갈 것"이라고 말했다.

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이기태 에프앤가이드 대표는 "디지털자산 분류 체계는 투자자 보호를 위한 기초 인프라"라며 "에프앤가이드가 축적한 데이터 신뢰도를 바탕으로 앞으로도 국내 디지털자산 시장의 건전한 성장을 위해 노력할 것"이라고 밝혔다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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