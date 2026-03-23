"이재명-정청래-김어준 케르베로스 정권"

송언석 국민의힘 원내대표는 23일 정청래 더불어민주당 대표가 후반기 국회 원 구성에서 상임위원장직을 자당이 독식할 수 있다며 야당을 압박한 데 대해 "다수당에 의한 국회 100% 장악 선언이자, 100% 일당독재를 공개 선언한 것"이라고 했다.

송언석 국민의힘 원내대표가 23일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 2026.3.23 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

송 원내대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "(정 대표의 상임위원장 독식 주장은) 반민주적, 반헌법적, 반역사적 독주와 폭정의 시대가 완성된 것"이라면서 이같이 밝혔다. 앞서 정 대표는 전날 의원총회에서 입법 지연을 문제 삼으며 미국처럼 다수당이 상임위원장을 독식하는 방안을 검토하겠다고 밝힌 바 있다.

송 원내대표는 "정 대표는 이런 선언을 의원총회에서 하기에 앞서 지난 18일 김어준의 뉴스공장에 가서 계획을 미리 보고 했다"면서 "주요 국정 현안을 김어준씨에게 사전 보고하고 협의하고 승인받아 최종적으로 발표하는 모양새"라고 했다.

이어 그는 "시중엔 청와대 대통령은 이재명, 여의도 대통령은 정청래, 충정로 대통령은 김어준이라고 하는 얘기가 파다하다"면서 "몸통은 하나, 머리는 세 개 있는 케르베로스 같은 괴물 정권이 바로 현 정권"이라고 했다.

AD

송 원내대표는 "신화 속의 케르베로스와 같이 국민의 자유와 민생을 지옥에 빠트리는 괴물 정권 상대로 우리 당은 헤라클레스처럼 용감하게 싸워나갈 것"이라고 했다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

김평화 기자 peace@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>