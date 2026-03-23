지식재산처는 23일~5월 29일 '2026년 국민안전 발명챌린지'를 진행한다고 23일 밝혔다.

챌린지는 관세청·경찰청·소방청·산림청·해양경찰청 소속 공무원을 대상으로 재난·재해, 사건·사고 분야 우수 제안을 발굴해 국민안전을 확보하기 위해 열린다.

국민안전 발명챌린지 포스터. 지식재산처 AD 원본보기 아이콘

올해로 9회째를 맞이한 이 행사는 산림청이 신규로 참여해 산불 현장의 안전을 포함한 6개 기관이 공동으로 주최한다. 지재처는 창의적 제안 발굴을 위해 수상자 상금을 3000만원으로 증액했다.

공모 내용은 즉시 현장에 적용 가능한 국민안전 관련 제안이다. 관세청·경찰청·소방청·산림청·해양경찰청 소속 공무원 및 직원은 누구나 '아이디어로' 홈페이지에서 1인당 최대 5건까지 현장 발명 아이디어를 응모할 수 있다.

지재처는 분야별 전문가 심사를 거쳐 총 30건의 우수 제안을 선정, 제안을 고도화해 특허출원까지 진행을 지원한다.

이후 최종 심사를 거쳐 상격을 결정해 연말 시상식에서 국회의장상 등을 수여하고 상금을 지급할 예정이다.

우수 제안은 전시 홍보, 기술이전 등 후속 조치를 거쳐 재난·재해, 사건·사고 현장에서 활용된다.

지난해 발명챌린지 대상(국회의장상)은 '도로 중앙분리대 횡단용 이동식 거치대'를 발명한 소방청 황명 소방장이 받았다. 황 소방장이 제안한 아이디어는 교통사고가 발생했을 때 반대 차선으로 안전하고 신속하게 이동 가능한 횡단 통로를 구축해 골든타임을 확보할 수 있도록 한다.

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김일규 지재처 지식재산정책국장은 "발명챌린지를 통해 재난·재해·사고의 최전선에서 체득한 현장의 지혜가 의미 있는 발명으로 이어지길 기대한다"며 "지재처는 앞으로도 국민 안전을 위해 관계부처와 긴밀하게 협력하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



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