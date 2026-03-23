교육·관광기업 견학 후 우수 서포터즈 인턴십 기회 제공

사진=대전관광공사 제공

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대전관광공사가 대전·세종 관광기업 홍보 콘텐츠를 지원하기 위해 충청권 청년 대상으로 '2026 대전·세종 관광기업 서포터즈'를 모집한다


모집 기간은 23일부터 4월 23일까지로 평가 과정을 거쳐 총 20명을 선발한다. 충청권(대전, 세종, 충남, 충북) 소재 대학 재(휴)학생 또는 거주 청년이라면 누구나 지원할 수 있다.

선발된 서포터즈들은 5월 초 발대식으로 시작해 4개월(5월~8월)간 대전·세종 관광기업을 홍보하는 콘텐츠를 개발하고 아카데미 수료와 활동에 우수한 서포터즈 3인은 2개월간 관광기업 인턴십 기회 제공이 될 예정이다.


이외에도 매월 서포터즈 활동비 지급, 팀 활동을 위한 공간 지원, 우수 팀 및 우수 서포터즈 상금 지급 등 다양한 혜택이 제공된다.

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대전관광공사 김용원 사장은 "이번 서포터즈 활동을 통해 온라인 홍보 역량이 검증된 청년 인재들이 참여함으로써 관광기업은 홍보 비용을 절감하고 마케팅 채널을 확대할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.


충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
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