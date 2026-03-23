"접근성과 실효성 함께 높일 것"

금융사기 방지 플랫폼 더치트는 '아시아·태평양 지역 고성장 기업(High-Growth Companies Asia-Pacific)'에 선정됐다고 23일 밝혔다.

'아시아·태평양 지역 고성장 기업'은 영국 경제지 파이낸셜타임스(FT)와 글로벌 리서치 전문기관 스태티스타가 공동 선정하는 글로벌 지표로, 아시아·태평양 지역에 본사를 둔 기업 중 최근 수년간 높은 성장세를 보인 상위 500개 기업이 선별된다.

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더치트는 최근 3년간 매출 기준 절대 성장률(AGR) 83.24%, 연평균 성장률(CAGR) 22.39%를 기록했다. 비대면 거래 확산과 금융사기 증가라는 구조적 변화로 피해 발생 이전 단계에서 위험을 차단하려는 사전 예방형 서비스가 새로운 표준으로 자리 잡고 있는 것이 성장 배경이라고 평가했다.

더치트는 금융사, 핀테크 기업, 통신사 등과의 협력을 확대하며 사업 영역을 넓히고 있다. 더치트는 이처럼 다양한 산업군과의 협업을 통해 범죄 예방 기능을 더욱 고도화해 나갈 방침이다.

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김화랑 더치트 대표는 "별도의 학습이나 비용 부담 등의 특별한 노력이 없이도 누구나 사기 위험으로부터 보호받을 수 있는 환경을 구축하는 것이 핵심 경쟁력"이라며 "접근성과 실효성을 동시에 높이는 데 집중할 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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