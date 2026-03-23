경기도경제과학진흥원이 중소기업 개발·생산·판로 맞춤형 지원사업에 참여할 기업을 다음 달 3일까지 모집한다.

올해는 도내 27개 시군 소재 중소기업 1200개 사를 선정해 기업당 최대 2000만원을 지원한다. 신청 대상은 공고일 기준 해당 시군에 본사 또는 공장을 둔 연 매출 120억원 이하 제조업 또는 지식기반서비스업 중소기업이다.

지원 분야는 기업 성장 단계에 맞춰 창안개발, 제품생산, 판로개척 등이다.

창안개발 분야에서는 국내외 산업재산권 출원과 규격 인증, 산업기술 정보 제공 등을 지원하며, 제품생산 분야에서는 시제품 제작과 시험·분석을 돕는다. 판로개척 분야에서는 홈페이지 제작, 국내외 전시박람회 참가, 제품 패키지 개발, 국내 홍보 및 판로 지원 등을 제공한다.

기업은 필요한 과제를 복수로 신청할 수 있으며, 소요 비용의 60% 범위에서 연간 최대 3회, 총 2000만원 한도까지 지원받을 수 있다.

김길아 경과원 균형발전본부장은 "이번 사업은 제품 개발부터 생산, 마케팅에 이르는 전 과정을 유기적으로 연결해 기업이 실질적인 성과를 창출할 수 있도록 설계했다"며 "지역 거점센터를 기반으로 기업과 더욱 밀착해 지원 체계를 강화하고, 지속 성장할 수 있는 기반을 마련하겠다"고 말했다.

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경과원은 지난해 이 사업을 통해 970개 기업을 지원하고 1388건의 사업화 과제를 완료했다. 이를 통해 매출 7428억원 증가와 신규 고용 1735명 창출이라는 성과를 거뒀다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



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