대신증권이 우주산업의 성장 가능성과 투자 기회를 조망하는 마켓인사이트 라이브 세미나를 진행한다고 23일 밝혔다.

우주경제 전망 라이브 세미나. 대신증권 AD 원본보기 아이콘

대신증권은 오는 26일 오후 4시 '우주경제 : 지금은 시작 단계, 기회는 이제부터'를 주제로 마켓인사이트 라이브 세미나를 진행한다.

이번 세미나는 우주산업이 초기 성장 국면에 진입한 가운데 관련 산업의 확장 가능성과 투자 기회를 조망하기 위해 마련됐다. 김아영 대신증권 연구원이 우주경제의 성장 배경과 산업별 변화, 향후 주목할 투자 포인트 등을 설명할 예정이다.

세미나는 대신증권 유튜브 채널 '대신TV'를 통해 시청할 수 있다. 사전 신청자에게는 문자메시지 또는 카카오톡 알림톡으로 접속 링크가 제공된다.

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대신증권 관계자는 "우주 산업은 아직 초기 단계지만 장기적으로 성장 가능성이 큰 분야"라며 "이번 세미나가 투자자들의 이해를 높이고 인사이트를 제공하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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