일론 머스크가 테슬라와 스페이스X 합작으로 미국 텍사스주 오스틴에 초대형 반도체 기지 테라팹(Terafab)을 건설한다. 반도체 수급 관련 우려가 지속되는 만큼 외부 의존도를 낮춰 자급자족 체제를 구축하겠다는 계획이다.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO). 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

22일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 블룸버그통신 등에 따르면 머스크는 21일(현지시간) 미국 텍사스주 오스틴의 테슬라 공장 '기가 텍사스'에서 열린 프레젠테이션에서 이 같은 계획을 발표했다고 보도했다.

테라팹에서 생산되는 반도체는 크게 두 가지로 나뉜다. 하나는 엣지 컴퓨팅 및 추론에 최적화된 칩으로 테슬라의 전기차와 휴머노이드 로봇 '옵티머스' 등에 활용될 예정이다. 다른 하나는 우주 환경에 최적화된 고출력 칩이다. 스페이스X와 xAI에 활용될 수 있다.

테라팹의 건설 목적에 대해 머스크는 반도체 업계가 생산량을 늘리고 있음에도 불구하고 칩 수요를 따라가기에는 너무 느리기 때문이라고 설명했다. 그는 "그 속도는 우리가 원하는 수준보다 훨씬 낮다"며 "우리는 칩을 필요로 하기 때문에 테라팹을 짓는 것"이라고 설명했다.

테라팹은 반도체 파운드리(위탁생산)를 비롯해 설계, 패키징, 테스트 등 전 공정을 하나로 통합한 일종의 종합 반도체 생산 체계다. 테슬라와 스페이스X가 공동으로 추진한다. 연간 100∼200기가와트(GW)의 컴퓨팅 전력을 지원하는 지상용 칩과 우주에서 1테라와트(TW) 규모의 컴퓨팅 파워를 지원하는 칩을 생산하는 것을 목표로 한다. 지난해 11월 머스크는 테라팹이 초기에는 월 10만개의 웨이퍼를 생산하고 궁극적으로는 100만개까지 늘릴 수 있을 것이라고 전망한 바 있다.

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다만 반도체 생산시설 구축에는 천문학적인 비용과 시간이 소요된다는 점은 변수다. 통상 수백억달러가 투입되는 데다 여러 업체로부터 장비를 구매·설치하는 과정을 거쳐 완전 가동까지 수년이 걸릴 수 있기 때문이다. 모건스탠리는 최근 보고서를 통해 테라팹 프로젝트에 수년에 걸쳐 200억달러 이상이 소요될 것이라고 전망하기도 했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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