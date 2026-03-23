유안타증권은 23일 '국내시장 복귀계좌(RIA)'를 출시한다고 밝혔다.

국내시장 복귀계좌(RIA) 출시. 유안타증권 AD 원본보기 아이콘

RIA는 2025년 12월 23일 기준 보유하고 있던 해외 상장주식을 RIA를 통해 매도하고, 매도 자금을 원화로 환전해 국내 상장주식과 국내 주식형펀드 등에 1년간 투자할 경우 해외주식 양도소득에 대해 한시적으로 세제 지원을 제공하는 계좌다.

유안타 증권은 오는 7월 31일까지 이벤트를 실시한다. RIA를 개설하고 해외주식을 입고한 고객 전원에게 모바일 상품권 1만원을 제공한다. 최초 신규 고객에게는 4만원 모바일 상품권을 증정하며, RIA 개설 시 납입한도를 5000만원으로 설정한 경우에도 모바일 상품권 1만원을 추가로 지급한다.

100% 당첨 룰렛 이벤트도 진행한다. 코스피 지수 상승일 익영업일마다 1회씩 참여할 수 있으며, 룰렛 결과에 따라 경품으로 최대 5만 원의 현금쿠폰을 제공한다. 해외주식 매도금액 구간에 따라 최대 3만원 캐시백 혜택도 받을 수 있다. 해외주식 매도금액은 원화로 자동환전되며, 캐시백은 이벤트 종료일까지 원화로 환전된 금액을 기준으로 한다.

RIA 이용 고객의 투자 수익 제고에 도움을 주기 위해 RIA 온라인 우대 수수료 혜택을 준비했다. RIA에서 온라인으로 해외주식(미국·중국·홍콩·일본) 매도 시 매도수수료 무료 혜택을 제공하며, 미국주식의 경우 매도 시 발생하는 SEC Fee(0.00206%)까지 무료 혜택을 적용한다.

국내주식은 매매수수료 없이 유관기관 수수료만 부과되며, 외화 자동환전 시에도 우대 혜택을 제공한다. 수수료 우대 기간은 올해 12월 31일까지며, 자세한 내용은 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

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장성철 유안타증권 디지털 트랜스포메이션 본부장은 "해외주식 투자 수익에 대한 세제 부담이 커지는 상황에서 RIA는 고객의 합리적인 절세 전략을 위한 좋은 대안이 될 것"이라며 "RIA를 통해 효율적으로 포트폴리오를 재편하고, 절세 혜택은 물론 푸짐한 경품의 혜택도 받길 바란다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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