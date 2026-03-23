美 하버드대 연구팀 청소년 추적 관찰 결과

앉아 있는 시간 30분, 운동·수면 전환할 시

'2형 당뇨' 인슐린 저항성 유의미하게 감소

청소년기에 앉아서 보내는 시간을 하루 30분만 줄이고 운동하거나 잠자는 시간을 늘리면 제2형 당뇨병 위험을 낮출 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

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23일 연합뉴스에 따르면 미국 하버드대 의대 소렌 아르누아-르블랑 박사팀은 "10대 초반 청소년 800여명의 하루 활동 패턴과 건강 지표를 5년간 추적 관찰한 결과, 앉아 있는 시간을 하루 30분 줄이고 중·고강도 신체활동(MVPA)을 하면 인슐린 저항성이 15% 감소하는 것으로 나타났다"고 밝혔다.

연구팀에 따르면 신체활동과 앉아서 보내는 시간, 수면 등은 청소년 심장 대사 건강을 결정하는 요인이지만, 24시간 생활주기에서 이런 행동들이 어떻게 서로 연관되는지 분석한 연구는 많지 않다. 이번 연구 결과는 최근 미국 보스턴에서 열린 미국심장협회(AHA) 학술회의에서 발표된 것으로 전해졌다.

연구팀은 1999~2002년 매사추세츠주 동부 지역에서 태어난 청소년과 어머니를 추적하는 장기 코호트 연구 자료를 이용해 청소년기 하루 생활 패턴과 이후 건강 지표 간 관계를 분석했다.

이들은 초기 청소년기 참가자 802명(중앙값 12.9세)을 대상으로 7~10일 동안 손목 가속도계를 착용하고 수면 일지를 작성하도록 했다. 이를 바탕으로 수면, 앉아 있는 시간, 저강도 신체활동, 중·고강도 신체활동 비율을 산출하고, 이후 추기 청소년기(중앙값 17.5세)에 공복 혈액검사로 인슐린 저항성을 평가했다. 인슐린 저항성은 혈당을 낮추는 인슐린 기능이 떨어져 세포가 포도당을 효과적으로 연소하지 못하는 것을 뜻하며, 제2형 당뇨병의 특징으로 전해진다.

분석 결과, 청소년들은 하루 24시간 중 평균 48%(11.5시간)를 수업, 숙제, 휴식 등으로 앉아서 보냈다. 수면 시간은 33%, 저강도 신체활동은 17%를 차지했으며, 중·고강도 신체활동 시간은 2%에 불과한 것으로 파악됐다.

연구팀은 이 중 생활 패턴 변화가 확인된 394명의 건강 지표를 분석했다. 그러자 하루 30분을 앉아 있는 대신 중·강도 신체활동을 한 사람은 인슐린 저항성이 14.8% 감소했고, 앉아 있는 시간 30분을 수면으로 대체한 사람은 5% 감소한 것으로 나타났다. 다만 저강도 신체활동으로 바꾼 경우에는 인슐린 저항성에 유의미한 변화가 없었고, 공복 혈당 수준과도 관련이 없었다.

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아르누아-르블랑 박사는 "앉아 있는 시간을 30분 줄이고 이를 중·고강도 신체활동으로 대체했을 때 인슐린 저항성이 15% 낮아진다는 것은 상당히 큰 변화"라며 "하루 몇 분부터라도 앉아있는 행동을 신체활동이나 수면으로 바꾸면 건강에 이점이 있다는 의미"라고 말했다. 그는 "하루 몇 분이라도 좌식 행동을 신체활동이나 수면으로 바꾸는 것만으로 건강에 이점이 있을 수 있다"며 "공중보건 전략에서도 청소년의 좌식 시간을 줄이고 운동·수면을 늘리는 데 초점을 맞출 필요가 있다"고 말했다.

김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr



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