iM증권은 오는 5월 31일까지 RIA(국내시장복귀계좌) 출시 기념 이벤트를 진행한다고 23일 밝혔다.

RIA 출시 기념 이벤트. iM증권 AD 원본보기 아이콘

이벤트 기간 내 iM증권에 RIA를 개설하고 미국 주식을 매도한 고객을 대상으로 매도 금액별 선착순 사은품을 지급한다.

미국 주식 누적 매도 금액이 500만원 이상 2000만 원 미만인 경우 모바일 상품권 2만원권(900명)을 지급하며, 2000만 원 이상 4500만 원 미만은 5만원권(450명), 4500만 원 이상은 15만원권(700명)을 지급한다.

매도 금액은 원화로 환전된 금액을 기준으로 적용하며, 특히 iM증권 생애 첫 거래 고객은 매도 금액을 2배로 인정한다. iM증권 계좌를 통해 보유하고 있던 미국 주식 뿐만 아니라 타 증권사에서 보유하고 있던 주식을 iM증권 RIA로 이전하고 매도하는 금액도 포함한다. 미국 주식 매도 후 적용되는 환전 수수료를 90% 우대하는 특별 혜택도 제공한다.

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RIA는 국내 자본시장 활성화 등을 위해 도입된 것으로 지난해 12월 23일 기준으로 보유하고 있는 미국 주식을 RIA를 통해 매도하고 국내 주식시장에 1년 이상 투자하면 미국 주식 양도소득세에 대해 세제 혜택을 부여한다. 미국 주식 매도 후 국내 주식을 매수하지 않고 현금 상태로 보유하고만 있어도 세제 혜택을 받을 수 있다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



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