전년 대비 선발 규모·지원 확대

접수기간 4월16일까지

여성기업종합지원센터는 여성 창업가의 도전과 혁신을 장려하고 유망 창업팀을 발굴하기 위해 '2026년 제27회 여성창업경진대회' 참가자를 모집한다고 23일 밝혔다.

제27회 여성창업 경진대회 안내문. 한국여성경제인협회 AD 원본보기 아이콘

여성창업경진대회는 우수한 아이디어와 사업 아이템을 보유한 여성 창업기업을 발굴하고, 여성 기술창업을 활성화하기 위한 국내 유일의 여성(예비)창업자 대상 경진대회다.

경진대회는 여성 특화 분야 발굴·육성을 통해 여성 친화적 창업 생태계 조성을 목표로 추진되며, 창업 7년 미만 여성 창업기업과 예비 여성창업자를 대상으로 진행된다.

올해부터 ▲기술·혁신 분야(펨테크, 바이오·헬스케어, 빅데이터·인공지능 등)와 ▲라이프·소비재 분야(여성·가족케어, K-뷰티, K-푸드 등)로 구분해 여성의 강점을 살린 창업 아이템을 보유한 팀을 우대한다.

이번 경진대회는 전년 대비 선발 규모와 지원이 한층 강화됐다. 선발 규모는 4개팀을 늘려 총 44개 팀을 선정한다. 상금 규모도 2000만원 증액해 총 1억1000만원 규모의 상금이 수여된다.

수상팀에게는 중소벤처기업부 장관상 등 포상과 함께 최대 2000만원의 상금을 수여한다. 창업기업을 대상으로 최대 1000만 원까지의 사업화 자금을 별도로 지원할 예정이다.

아울러 '도전! K-스타트업 2026' 예선 리그 진출 기회가 주어진다. 투자유치 연계, 네트워킹, 언론홍보 등 후속지원 프로그램을 제공하고 역량강화를 위한 권역별 설명회와 창업 교육도 운영한다.

접수 기간은 4월16일까지다. 여성기업종합정보포털 또는 K-스타트업 누리집을 통해 온라인 신청이 가능하다.

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박창숙 여기종 이사장은 "여성창업경진대회는 매년 1천여 명의 여성 창업가들이 창업 아이템을 겨루는 대표 경진대회로, '도전! K-스타트업 2024' 창업리그 대상(대통령상) 수상팀인 바이오브릭스를 배출하는 등 여성 스타트업의 등용문 역할을 해왔다"며 "유망 여성 창업팀의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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