도서관 주간 맞아 독서문화 확산

동대전도서관이 도서관의 날(4월 12일)과 도서관 주간(4월 12일~18일)을 맞아 저자 초청 강연, 북 토크, 전시, 체험 프로그램, 독서 이벤트 등 총 7개의 프로그램을 운영한다.

이번 행사는 '도서관 속 작은 펼침, 세상을 여는 큰 열림'을 슬로건으로, 4월 4일부터 26일까지 동대전도서관 1층 로비와 전시실, 청소년창작실 등에서 진행된다.

먼저 저자 초청 프로그램으로는 ▲4월 12일 대전 출신 도보 여행가 강정숙 저자의 '부엔 까미노, 당신은 어떤 길을 걷고 있나요?' ▲4월 18일 중학교 교과서 수록 시인이자 현직 교사인 이장근 시인의 '지나치지 않는 기쁨' ▲4월 26일 그림책 작가 이소영의 '책으로 봄! 여름, 겨울☆'이 차례로 진행된다.

전시 프로그램으로는 그림책 원화의 예술적 가치를 조명하는 '그림책은 예술이다 展'이 4월 4일부터 26일까지 전시실에서 열리며, 복도 공간을 활용한 '할머니의 여름휴가' 아트프린트 전시도 마련된다.

어린이를 위한 체험 프로그램도 운영된다. 4월 12일 초등학교 1~3학년을 대상으로 하는 '팝콘아 안녕?' 프로그램을 진행해 오감을 활용한 독서 체험 기회를 선사할 예정이다.

이와 함께 도서관 이용 활성화를 위한 이벤트도 마련된다. 도서관 주간 동안 신규회원에게는 대출 권수를 두 배로 확대하고, 연체자는 대출 정지를 해제해 도서관 이용을 독려할 계획이다.

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동대전도서관 관계자는 "도서관의 날과 도서관 주간을 맞아 시민들이 도서관을 더욱 친근하게 느끼고 책과 함께하는 즐거움을 경험하길 바란다"며 "앞으로도 다양한 독서문화 프로그램을 통해 지역 문화 거점으로서의 역할을 강화해 나가겠다"고 말했다.

충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr



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