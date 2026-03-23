노동당국과 경찰이 대전 자동차 부품 공장 화재 참사와 관련해 강제수사에 착수했다.

고용노동부 산하 대전지방고용노동청과 대전경찰청은 지난 20일 대전 대덕구 소재 자동차 부품 제조공장에서 발생한 화재 사고와 관련해 해당 기업 본사와 공장 등에 대한 압수수색을 진행 중이라고 23일 밝혔다.

이 사고로 노동자 14명이 사망하는 등 다수의 사상자가 발생했다.

이재명 대통령이 21일 대전 대덕구 공장 화재 현장을 찾아 피해 상황을 살펴보고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 압수수색에는 근로감독관과 경찰 등 약 60명이 투입됐으며, 수사당국은 관계자 PC와 각종 자료를 확보해 화재 예방 조치와 비상 대피 체계가 적절히 작동했는지 등을 집중적으로 들여다보고 있다.

당국은 확보된 증거를 바탕으로 사업주의 안전조치 의무 이행 여부와 책임 소재를 규명하고, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 엄정 수사할 방침이다.

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노동부는 향후 대형 인명피해가 발생하거나 기본적인 안전수칙 미준수로 유사 사고가 반복될 경우 압수수색과 구속 등 강제수사를 적극 활용하겠다는 입장이다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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