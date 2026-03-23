브랜드 철학과 프리미엄 가치 전달

한샘은 브랜드 앰버서더 안성재 셰프, 배우 정은채와 함께한 새로운 브랜드 캠페인 '돌고돌아 한샘' 영상을 공개하며 본격적인 캠페인 전개에 나선다고 23일 밝혔다.

이번 캠페인은 한샘이 오랜 시간 쌓아온 브랜드 철학과 프리미엄 가치를 전달하는 동시에, 두 앰버서더를 통해 브랜드 시너지를 극대화하는 데 집중했다. 이들을 통해 '키친'과 '수납' 카테고리를 중심으로 한샘이 추구하는 전문성과 미적 가치를 시각화했다.

새로운 브랜드 캠페인 '돌고돌아 한샘' 영상 이미지. 한샘 AD 원본보기 아이콘

수많은 선택지 사이에서 고민하더라도 결국 본질적인 퀄리티와 디테일을 구현하는 최적의 솔루션은 '한샘'뿐이라는 국내 홈 인테리어 업계 1위 기업의 자신감을 '다 따져봐도 돌고돌아 한샘'이라는 메시지에 담아냈다는 설명이다.

한샘은 향후 안성재 셰프, 배우 정은채와 함께 키친·수납 품질의 디테일을 에피소드 형식으로 풀어낸 캠페인 영상도 순차적으로 공개할 예정이다.

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한샘 관계자는 "안성재 셰프와 배우 정은채가 인정한 한샘만의 차별화된 디테일을 통해, 결국 고객들이 한샘을 선택할 수 있도록 품질과 서비스 경쟁력을 지속해서 강화해 나갈 것"이라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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