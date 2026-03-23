딱풀에 '케데헌' 입혔다…아모스, 넷플릭스 협업 제품 출시

딱풀·글라스데코에 애니메이션 캐릭터 적용

문구 기업 아모스는 이달 중순 넷플릭스 인기 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'와의 협업 상품을 선보인다고 23일 밝혔다.

이번 기획은 주력 상품에 '케데헌' 세계관을 입힌 것이 특징이다. 스테디셀러인 고체형 풀 '딱풀'과 스티커형 미술 교구 '글라스데코' 외관에 주요 캐릭터인 헌트릭스와 사자 보이즈 디자인을 입혔다. 단순한 학용품을 넘어 작품 팬덤의 소장 욕구를 자극한다.

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어린이 소비자를 위한 제품인 만큼 안전성도 확보했다. 아모스 관계자는 "이번 협업 라인업을 포함한 전 제품이 국가통합인증마크(KC)를 획득해 안전 기준을 충족한다"고 설명했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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