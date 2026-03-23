23~27일까지 동행정복지센터 접수

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

AD
원본보기 아이콘

대전시가 저소득 취약계층의 주거 안정을 위해 '2026년 LH 영구임대주택 예비 입주자' 총 947세대를 모집한다.


모집 기간은 23일부터 27일까지로 대전 지역 내 주요 영구임대단지의 공가 발생 시 신속하게 입주할 수 있는 예비 입주자 선발이다.

모집하는 단지는 ▲대전관저5 천년나무1단지(182세대) ▲대전노은3지구 1단지(80세대) ▲대전판암4(200세대) ▲대전둔산1(200세대) ▲대전둔산3(100세대) ▲대전법동3(115세대) ▲대전산내(70세대) 등이다.


신청 자격은 모집공고일(2026년 3월 3일) 기준 대전시에 거주하는 무주택 세대 구성원으로 ▲생계·의료수급자 ▲지원 대상 한부모가족 ▲전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득 70% 이하인 등록장애인 ▲주거약자 등에 해당해야 한다,

꼭 봐야 할 주요 뉴스

"수출하지 말고 우리가 먹자" 뒤늦게 인기 폭발…미국서 '닭다리살' 재조명 "수출하지 말고 우리가 먹자" 뒤늦게 인기 폭발…...
AD

신청은 거주지 관할 동행정복지센터에 방문해 현장 접수로만 가능하며, 당첨자 발표는 오는 7월 31일 LH 청약 플러스 누리집을 통해 확인할 수 있다.


충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
View English Article

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

두근두근 설렘, 나는 어떤 캔디?

사탕으로 알아보는 나의 소비 유형 테스트

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈