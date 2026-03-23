"이제 경기도를 승리로 이끌 것"

"이재명 정부와 국민주권시대 열겠다"

오는 6월3일 지방선거에서 경기도지사에 출마한 추미애 의원이 23일 "마지막 소임이었던 검찰개혁 법안이 이번 본회의에서 통과됐기에 국민이 주신 국회 법제사법위원장직을 국민께 다시 돌려드린다"며 사퇴 의사를 밝혔다.

추 의원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 "대한민국의 중심 경기도를 승리로 이끌고 이재명 정부와 함께 국민주권시대를 만들어 내겠다"며 이같이 말했다.

(서울=연합뉴스) 신현우 기자 = 국회 법제사법위원장인 더불어민주당 추미애 의원이 23일 국회 소통관에서 법사위원장직 사임 의사를 밝히고 있다. 2026.3.23 nowwego@yna.co.kr(끝) AD 원본보기 아이콘

추 의원은 "지난해 8월 어려운 시기 당의 요청을 받고 고심 끝에 법사위원장 직을 수락했다"며 "지난 7개월간 법사위원장으로서 총 682건의 개혁법안과 민생법안을 처리했다"고 했다.

그는 "법 왜곡죄를 도입하는 '형법', 재판소원을 허용하는 '헌법재판소법', 대법관 증원안이 담긴 '법원조직법' 개정안 등 사법개혁 3법과 검찰청 폐지, 공소청·중수청 법안까지 '검찰개혁' 과제를 완수했다"고 말했다.

또한 "내란전담재판부 설치와 2차 종합특검법을 제정해 12·3 내란의 실체를 밝히고 관련자는 끝까지 엄벌하도록 제도적 장치를 마련했다"고 했다.

민생 과제와 관련해서도 "소홀함이 없었다"며 "인공지능 기본법, 반도체 특별법, 지방교육자치법, 학자금 상환법, 광역교통특별법, 지역의료 강화법, 암표방지법 등 잠자고 있던 민생법안도 신속히 처리했다"고 자평했다.

추 의원은 "언제나 제 중심에는 국민이 있었다"며 "2021년 검찰개혁을 완수하지 못한 채 법무부 장관 자리를 떠나야 했던 무거운 발걸음이 아니라 뜻깊은 결과를 여러분께 보고드릴 수 있게 돼 영광"이라고 했다.

전날 추 의원은 김동연 경기지사·한준호 의원 등과 함께 민주당 경기지사 예비경선을 통과하고 본경선에 진출했다.

기자회견 후 추 의원은 본경선에 임하는 소회를 묻는 말에 "대전환의 시대를 맞이하고 있다. 지금까지 행정력보다 획기적인 대전환을 준비할 수 있는 추진력, 정치적 상상을 실현할 수 있는 정치력 등이 필요한 시기"라고 답했다.

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예비경선에 이어 본경선에서도 여성 가점 10%를 적용받는 것과 관련해서는 "예비경선에서 압도적 승리를 했다. 가산점은 별 의미가 없었다"면서도 "(여성 가점은) 민주당다운 규정"이라고 했다.

지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr



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