한국전산회계교육연구회는 지난 22일 2025년도 교육 발전(장학 분야) 및 도정 발전(지능정보화 분야)의 공로로 경상남도지사 표창패를 손규현 부회장 (광태산업 대표이사)에게 전달했다.

한국전산회계교육연구회는 경상남도지사 표창패를 손규현 부회장에게 전달했다. AD 원본보기 아이콘

손 대표는 평소 우수한 인재 양성을 위해 많은 지원과 정성을 다하였고, 지역사회 장학사업에 수년간 많은 장학금을 기부했다.

특히 우리나라 미래의 주인공인 학생들에게 행복한 삶을 가꾸기 위한 동기부여를 위하여 좋은 취업처 제공에 헌신한 공로를 인정받아 표창장을 받았다.

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손 대표는 지난해 건전하고 투명한 기업 경영과 후학 양성을 위한 장학기금 조성 등의 공로로 국세청장상을 수상한 모범 기업인의 표상이다.

영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



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