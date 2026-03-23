신한투자증권은 해외주식 투자 자금의 국내 복귀를 지원하는 국내시장 복귀계좌(RIA) 서비스를 오픈했다고 23일 밝혔다.

RIA는 투자자가 해외주식을 매도한 자금을 일정 기간 국내주식 등에 재투자하거나 원화로 보유할 경우, 매도 시점에 따라 해외주식 양도소득세를 단계적으로 감면해 주는 세제 혜택 계좌다.

신한투자증권은 RIA 개설부터 해외주식 입고 및 매도, 국내주식 및 국내주식형 펀드(ETF 포함) 주문까지의 전 과정을 모두 신한 SOL증권 앱에서 제공하고 있다. 영업점 방문 없이 신청 및 거래가 가능하며, 요건 충족 시 세제 혜택을 받을 수 있다. 기존에 고객이 보유 중이지만 사용하지 않는 증권종합계좌가 있다면, RIA로 등록해 활용도 가능하다.

절세 혜택을 받기 위해서는 RIA에 해외주식을 입고한 뒤, RIA에서 매도해야 한다. 해외주식을 입고하지 않고 기존 거래 계좌에서 매도한 주식은 양도소득세 감면에서 제외된다.

신한투자증권은 신한 SOL증권 앱 내 RIA 전용 잔고 메뉴를 만들어, 고객이 RIA 내 종목과 매매 한도를 한눈에 관리할 수 있도록 했다. 해외주식, 국내주식 및 국내주식형 펀드 보유 내역이 구분 표시되며, 정부가 정한 비과세 한도(매도금액 기준 최대 5천만원) 범위 내에서 매매 내역과 잔여 한도를 직관적으로 확인할 수 있도록 설계됐다.

아울러 RIA 제도가 낯선 투자자들을 위해 '국내주식 복귀계좌(RIA) 가이드'를 만들었다. 'RIA 외 계좌'에서 해외주식을 순매수하면 세제 혜택이 줄어드는 등 놓치기 쉬운 제도의 특성들을 상세히 안내했다.

보다 많은 고객이 RIA 서비스를 활용할 수 있도록 RIA 서비스 이벤트도 함께 실시한다. 이벤트 신청고객을 대상으로 RIA 비대면 계좌개설 시 연말까지 해외주식 매도수수료 우대 및 환율우대(95%), 국내주식 매매수수료 우대 혜택을 제공한다. 선착순 5만명에게는 RIA를 신규 개설하고, 거래 시 최대 1만원의 금융투자상품권을 제공한다.

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신한투자증권 관계자는 "RIA 서비스 도입으로 해외주식 투자자금의 국내 복귀를 고민하는 고객이 크게 늘어날 것으로 예상된다"며 "고객의 편의성을 최우선으로 생각해 RIA 전용 잔고 메뉴와 가이드를 설계했다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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