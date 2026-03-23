LG화학 "기술수출 통풍 신약 중국서 임상 3상 진입"

이노벤트, 티굴릭소스타트 3상 환자 투약 시작

LG화학 LG화학 close 증권정보 051910 KOSPI 현재가 294,500 전일대비 15,500 등락률 -5.00% 거래량 53,479 전일가 310,000 2026.03.23 09:27 기준 관련기사 석화업계 "ABS 공급 차질 가능성"…자동차 부품사, 수급 불안 현실화 "투자하고 싶어도 자료가 없다" 코스닥 80% 보고서 '0건'…정보 양극화 심화 [주주자본주의]①개정 상법 시대 열렸다…3월 주총 키워드는 전 종목 시세 보기 은 자사 통풍 신약물질 티굴릭소스타트의 중국 라이선스를 가진 이노벤트 바이오로직스가 중국 임상 3상 첫 환자 투약을 시작한다고 23일 밝혔다.

이노벤트는 이번 3상 시험에서 600명의 통풍 환자를 모집해 기존 요산강하제인 페북소스타트와 비교 평가를 진행한다. 24주째 혈청 요산 수치 목표 달성률과 1년 장기 복용 안전성 등을 분석할 계획이다.

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2011년 설립 이후 항암 및 면역질환 신약 개발 및 상업화로 급성장한 이노벤트는 최근 통풍발작 치료제 등 연계 신약 과제를 추가하며 통풍시장 진출을 적극적으로 추진하고 있다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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