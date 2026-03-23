전작권 전환대비 전시탄약 현황 자료 입수
주한미군MLRS 대체할 천무탄 83% 불과

이재명 정부가 전시작전통제권(전작권) 전환 시기를 앞당기겠다는 입장이지만 우리 군이 보유해야 할 탄은 턱없이 부족한 것으로 나타났다. 한미는 올해 10월에 열릴 예정인 한미안보협의회(SCM)에서 전작권 전환 목표연도를 2028년으로 제시할 가능성이 크지만, 현실성에 의문이 제기되고 있다.


[단독] 앞당기겠다는 전작권 전환… 정작 탄이 없다[양낙규의 Defence Club]
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23일 아시아경제가 입수한 '전작권 전환을 위한 전시 탄약 현황'에 따르면 지난해 한미는 공동평가를 통해 대체 탄의 종류를 선정했다. 현재 주한미군이 보유한 다연장로켓(MLRS)은 천무 유도탄으로, 전술지대지미사일(ATACMS)은 현무-II로 대체해야 한다.

정작 우리 군이 보유 중인 탄은 부족하다. 천무 유도탄은 83%에 불과하고, 지뢰살포탄(FASCAM)은 84%, 155㎜ 고폭탄은 91% 수준이다. 전작권 전환을 위한 핵심 전력 확보도 부족하다. 핵심 군사능력(총 20개) 중 4개, 핵·대량살상무기(WMD) 대응 전력(6개) 중 3개는 전력화를 준비 중이다. 군의 전력화 목표는 2032년이다.


다만, 군은 합동군사전략목표기획서(JSOP)를 통해 부족한 탄을 2029년까지 100% 채워 전작권 전환을 앞당기겠다는 계획이다. 안규백 국방부 장관은 지난 17일 국회 국방위원회에서 "오는 11월 열리는 SCM에서 미래 연합사 FOC 검증을 마침과 동시에 전작권 전환 연도를 정할 것"이라고 했다.

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신종우 한국국방안보포럼 사무총장은 "주한미군 210 화력여단의 임무를 한국군에게 전환하려면 대체 탄 보유가 필수적"이라고 말했다.


양낙규 군사 및 방산 스페셜리스트 if@asiae.co.kr
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