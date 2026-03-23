KB손해보험이 전주시 금융혁신도시에 위치한 서서학동 주민센터에서 독거노인 및 고령층 등 금융취약계층을 위한 '찾아가는 금융안심지원 프로그램'을 실시했다고 23일 밝혔다.

KB손해보험이 지난 20일 전주시 서서학동 주민센터에서 금융취약계층을 대상으로 맞춤형 금융 교육을 제공하는 ‘찾아가는 금융안심지원 프로그램’을 진행하고 있다. KB손해보험 AD 원본보기 아이콘

전주 지역 노년층을 대상으로 진행된 이번 행사는 보이스피싱 등 일상생활에서 발생할 수 있는 금융사기 피해 예방과 대응 방법을 현장 사례 중심으로 교육해 큰 호응을 얻었다. 아울러 고령층이 어려워하는 스마트폰을 통한 보험금 청구, 필요 서류 안내, 보험금 청구 시 유의사항 등을 어르신들의 눈높이에 맞춰 쉽게 설명했다.

특히 이번 교육은 금융기관이 직접 지역사회를 찾아가 금융 접근성이 낮은 금융취약계층에게 보다 실질적인 금융 안전 교육 기회를 제공했다는 점에서 의미가 크다. 이를 통해 금융취약계층 보호와 지역사회 금융 안전망 강화를 동시에 도모하는 상생 모델을 제시했다.

KB손해보험은 이번 '찾아가는 금융안심지원 프로그램'을 통해 금융취약계층의 금융 이용 불편을 줄이고 소비자 권익 보호를 강화한다는 방침이다. 향후 전주 지역 시범 운영을 시작으로 읍면사무소, 복지관, 노인회 등과 협력해 전국으로 금융 교육을 확대 운영할 예정이다.

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진상수 KB손해보험 충청호남본부장은 "최근 금융사기 피해가 고령층을 중심으로 증가하고 있어 예방 교육의 중요성이 커지고 있다"며 "지역사회 어르신들을 위한 맞춤형 교육을 통해 금융사기를 예방하고 디지털 격차를 해소해 보다 안전하게 금융 서비스를 이용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr



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