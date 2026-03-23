한국투자증권, RIA 출시...국내투자 복귀한 서학개미에 혜택 강화

한국투자증권은 23일 국내시장 복귀계좌(RIA)를 출시하고 해외주식 매도 후 국내 투자에 나서는 고객을 위한 수수료·환전·경품 혜택을 제공한다고 밝혔다.

RIA는 해외주식 매도 자금을 국내 시장으로 환류해 장기 투자로 연결할 경우 한시적으로 세제 혜택을 제공하는 계좌다. RIA를 통해 해외주식을 매도하고 국내주식 등에 투자할 경우, 매도 시점에 따라 50~100%의 양도소득세 공제 혜택이 적용된다. 다만 RIA 외 다른 계좌에서 해외주식이나 국외펀드를 거래할 경우 공제 비율이 조정될 수 있어 통합적인 계좌 관리가 필요하다.

한국투자증권은 RIA를 통한 국내 투자 복귀 고객을 위해 거래 편의성과 혜택도 강화했다. 오는 4월 30일까지 'KO-RIA' 이벤트 참여 신청 후 RIA 계좌에 입고된 해외주식을 매도하면 우대수수료 혜택을 제공하고, 매도 후 원화 자동환전 수수료도 90% 우대한다. 또한 선착순 1만명에게 개설 지원금 1만원을 지급하고, 납입한도를 3000만원 이상으로 설정한 고객에게는 커피 쿠폰을 추가 제공한다. 타사에서 2025년 12월 23일 이전 매수한 해외주식을 한국투자증권 'KO-RIA'로 이전한 고객을 대상으로 최대 10만원의 혜택을 제공하는 이벤트도 진행한다. 이밖에 RIA에서 국내주식을 매수한 영업점 고객에게는 금액 구간별 추첨을 통해 최대 100만원을 지급한다.

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한국투자증권은 "RIA는 해외주식 수익 실현과 국내 투자 재개를 하나의 흐름으로 연결할 수 있는 계좌"라며 "해외주식 매도, 환전, 국내주식 및 ETF 투자까지 고객이 한 플랫폼에서 편리하게 이어갈 수 있도록 실질적인 혜택과 서비스를 지속 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



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