중동발 리스크에…KB국민은행, 수출입기업 대상 수수료 감면·환율우대

18일부터 '수출기업 국내 운전자금 외화대출' 운영

중동 사태 피해 기업 대상 환율 우대·수수료 면제

SME지점장·수출입 전문 마케터, 수출입기업 밀착 지원

KB국민은행은 23일 수출입기업의 경영 안정화를 위해 외화대출 운영 범위를 확대하고, 외환 관련 금융지원에 나선다고 밝혔다.

KB국민은행은 지난 18일부터 '수출기업 국내 운전자금 외화대출'을 시행하고 있다. 이는 수출기업의 외화대출 활용 범위를 국내 운전자금까지 확대한 것으로, 대출 한도는 최근 1년간 수출 실적 범위 내에서 설정된다.

아울러 지난 3일부터는 중동 리스크로 어려움을 겪는 수출입기업을 대상으로 외환금융 지원도 시행 중이다. 지원 대상은 분쟁 지역에 진출한 기업과 수출입 실적이 있는 기업 및 협력사로, 수입 신용장 개설과 해외 송금 등 무역금융 과정에서 발생하는 수수료 감면과 환율 우대 혜택을 제공한다.

이와 함께 영업 현장에서의 지원도 강화한다. 기업금융 전문가인 SME 지점장과 수출입 전문 마케터들이 수출기업을 대상으로 금융지원 프로그램과 제도 안내를 진행할 예정이다.

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KB국민은행 관계자는 "이번 금융지원이 국내 산업 기반인 수출입기업의 안정적인 사업 운영에 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 생산적 금융 지원을 지속 확대해 기업의 경영 안정과 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 말했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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