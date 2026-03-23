이니바이오, 페루서 보툴리눔 톡신 '이니보' 심포지엄 개최
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"중남미 시장 공략 본격화"
이니바이오가 최근 페루에서 자사의 보툴리눔 톡신 제제인 '이니보'의 론칭 심포지엄을 개최했다고 23일 밝혔다.
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페루 리마에서 진행된 이번 행사에는 페루 의료미용 분야 전문의 및 관계자 110여명이 참석했다. 심포지엄은 이니보의 제품 특성과 임상적 활용 가능성을 소개하기 위해 마련된 자리로, 균주의 명확한 출처와 초고순도 기반의 안전성 및 유효성을 중심으로 한 학술 프로그램이 진행됐다.
이번 심포지엄은 이니바이오가 지난해 7월 페루 의약품관리국(DIGEMID)으로부터 신규 품목 허가를 획득한 이후 중남미 시장 공략을 위한 첫 행보다.특히 페루는 중남미에서도 미용 의료 시장이 급격히 성장하는 국가로 이번 심포지엄을 통해 글로벌 톡신 시장에서 이니보 브랜드 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.
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이니바이오 관계자는 "이번 행사는 이니보를 중남미 시장에 처음 선보인 중요한 기회"라며 "현지 의료진과의 학술 네트워크를 강화해 시장 확대의 기반을 확실히 다지겠다"고 했다.
이성민 기자 minute@asiae.co.kr
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