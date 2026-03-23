이니바이오, 페루서 보툴리눔 톡신 '이니보' 심포지엄 개최

"중남미 시장 공략 본격화"

이니바이오가 최근 페루에서 자사의 보툴리눔 톡신 제제인 '이니보'의 론칭 심포지엄을 개최했다고 23일 밝혔다.

페루 리마에서 진행된 이번 행사에는 페루 의료미용 분야 전문의 및 관계자 110여명이 참석했다. 심포지엄은 이니보의 제품 특성과 임상적 활용 가능성을 소개하기 위해 마련된 자리로, 균주의 명확한 출처와 초고순도 기반의 안전성 및 유효성을 중심으로 한 학술 프로그램이 진행됐다.

이번 심포지엄은 이니바이오가 지난해 7월 페루 의약품관리국(DIGEMID)으로부터 신규 품목 허가를 획득한 이후 중남미 시장 공략을 위한 첫 행보다.특히 페루는 중남미에서도 미용 의료 시장이 급격히 성장하는 국가로 이번 심포지엄을 통해 글로벌 톡신 시장에서 이니보 브랜드 입지를 더욱 강화할 수 있을 것으로 회사는 기대하고 있다.

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이니바이오 관계자는 "이번 행사는 이니보를 중남미 시장에 처음 선보인 중요한 기회"라며 "현지 의료진과의 학술 네트워크를 강화해 시장 확대의 기반을 확실히 다지겠다"고 했다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr



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