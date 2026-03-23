오후 4시 1000원 지급 선착순 이벤트

교촌·엽떡 등 1만원 랜덤쿠폰 제공

요기요가 대규모 혜택을 담은 '메가핫딜' 프로모션을 일주일간 진행한다고 23일 밝혔다.

메가핫딜은 오는 29일까지 진행되며 인기 브랜드 할인과 선착순 포인트 제공·적립을 결합해 폭넓은 혜택을 제공한다.

요기요 메가핫딜 프로모션. 요기요 AD 원본보기 아이콘

매일 오후 4시 요기요 앱에 접속한 고객을 대상으로 선착순 이벤트를 진행한다. 하루 2만명에게 포인트 1000원을 지급하며, 누구나 간편하게 참여할 수 있다. 지급된 포인트는 이후 주문 때 현금처럼 사용할 수 있다.

요기요 인기 브랜드 할인도 확대했다. 교촌치킨, 피자스쿨, 요아정, 동대문엽기떡볶이 등 주요 프랜차이즈 브랜드에서 주문하면 최대 1만원 랜덤쿠폰과 2000원 추가 할인 쿠폰이 제공돼 주문당 최대 1만2000원까지 할인 혜택을 누릴 수 있다. 메가핫딜 기간 동안 해당 브랜드에서는 포인트가 5% 적립된다.

주문할 때마다 포인트가 쌓이는 '무한적립'도 3월 최대 적립률로 함께 적용된다. 주문 적립에 더해 주차 별 지정 브랜드를 이용하면 스페셜 적립을 포함해 최대 11% 포인트 적립이 가능하다.

결제 수단에 따라 페이코 결제 때 2%, 네이버페이 결제는 27일까지 3% 추가 적립 혜택도 받을 수 있다. 모두 포함하면 주문 금액의 최대 14%까지 적립되어 외식 부담을 낮출 수 있다.

이 외에도 호식이두마리치킨, 맘스터치, 기영에프앤비, 파파존스, 파리바게뜨 등 다양한 브랜드가 '메가핫딜'에 참여해 다양한 혜택을 선보인다. 선착순 포인트 이벤트는 상황에 따라 변경되거나 조기 종료될 수 있다

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김혜정 요기요 CMO는 "요기요를 사랑해주시는 고객분들께 감사의 마음을 담아 이번 프로모션을 준비했다"며 "선착순 포인트와 할인, 적립 등 다채로운 혜택을 통해 보다 부담 없이 다양한 메뉴를 즐기시길 바란다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



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