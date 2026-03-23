미소금융 3000억→6000억원으로

청년대출·생계대출 4종 출시

우리은행, 서민금융 규모 7.2조로 확대

정부가 향후 3년 내 미소금융 공급 규모를 현재 3000억원에서 6000억원까지 확대하고, 이 중 34세 이하 청년 공급 비중을 50%까지 늘리기로 했다. 청년 미래이음 대출 등 대출상품 4종도 새로 출시한다.

이억원 금융위원장이 4일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 '민·관 합동 토큰증권 협의체 킥오프' 회의에 참석, 발언하고 있다. 2026.3.4 조용준 기자 AD 원본보기 아이콘

금융위원회는 23일 서울 노원 서민금융통합지원센터에서 '제3차 포용적 금융 대전환 회의'를 열고, 이 같은 내용을 담은 청년 등 금융취약계층 지원 방안을 논의했다.

이억원 금융위원장은 "그간 햇살론 등 정책서민금융이 금융소외자를 위한 중요한 안전판 역할을 해왔지만, 연소득·신용평점 중심의 정량심사로 운영되면서 금융이력이 부족한 청년과 취약계층의 현실을 충분히 반영하지 못했다"며 "수도권 중심의 공급 편중으로 여건이 더 열악한 지방에는 지원이 충분히 미치지 못했다"고 진단했다. 이어 "미소금융 역시 소극적이고 경직적인 운영으로 재원 대비 대출 공급이 부족한 한계가 있었다"고 지적했다.

이에 금융위는 향후 3년 내 미소금융 연간 공급 규모를 3000억원에서 6000억원으로 확대하고, 34세 이하 청년층 대출 비중을 현재 약 10%에서 50%까지 늘릴 방침이다. 금융위는 실제 대출 공급이 부진했던 문제를 개선하기 위해 관련 제도를 마련해 시행하기로 했다. 이에 따라 재단별로 중장기(3년)·연간·분기별 공급 목표와 재원 활용·관리 방안을 설정하고, 목표 달성률을 분기·반기 단위로 공시해야 한다. 또 재원 현황과 상품별 공급 실적을 매달 점검하고, 실적 우수기관에는 평가 가점 등 인센티브를 부여할 계획이다.

아울러 재단별 보유 재원의 일정 비율을 미소금융 이용자 대상 자활지원 사업에 활용할 수 있도록 하고, 우수 아이디어는 재단 간 공유 및 시범사업을 통해 성과를 검증한 뒤 제도화 여부를 검토할 방침이다.

청년·취약계층·지방의 자립을 지원하기 위한 대출상품 4종도 출시된다. '청년 미래이음 대출', '청년 미소금융 운영자금 대출 확대', '금융취약계층 생계자금 대출' 등 3개 상품은 이달 31일 출시되며, '지방거주 청년 자영업자 이자지원 확대' 사업은 지자체 협의 후 2분기 중 시행될 예정이다.

우선 '청년 미래이음 대출'은 금융이력이 부족한 미취업·취업 초기 청년을 대상으로 연 4.5% 금리로 최대 500만원을 지원하고, 거치기간을 최대 6년까지 설정해 상환 부담을 낮췄다. 기존 햇살론유스 대출이 거부된 사람도 이용할 수 있다. 대상은 신용점수 하위 20% 또는 차상위계층 중 미취업자나 취·창업 1년 이내인 34세 이하 청년이다.



청년 자영업자를 위한 미소금융 운영자금 대출도 확대된다. 운영자금 한도를 기존 2000만원에서 최대 3000만원으로 늘리고, 거치기간은 6개월에서 최대 2년으로 연장한다. 대상은 신용점수 하위 20% 또는 차상위계층에 해당하는 34세 이하 자영업자다.

지방 거주 청년 자영업자에 대한 이자지원도 강화된다. 기존 지자체 이자지원(2~3%포인트)에 더해 서민금융진흥원이 추가로 이자를 지원한다. 현재 미소금융 금리(4.5%) 기준으로 적용 금리는 1.5~2.5% 수준까지 낮아질 수 있다.

이와 함께 금융취약계층을 위한 생계자금 대출도 신설된다. 제도권 금융 이용이 어려운 차주를 대상으로 연 4.5% 금리, 최대 500만원을 지원한다. 대상은 차상위계층 이하 또는 신용점수 하위 50%이면서 연소득 3500만원 이하인 차주이며 불법사금융 예방대출 이용자, 미소금융 성실상환자, 전세사기 피해자, 특별재난지역 거주자 등도 포함된다.

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한편 이날 회의에서 이정수 우리금융지주 사장은 포용금융 강화 방안을 발표하며 서민금융 공급 규모를 당초 6조5000억원에서 7조2000억원으로 확대하겠다고 밝혔다. 또한 긴급생활비 대출과 갈아타기 대출을 통해 총 3000억원 규모의 추가 유동성을 공급하고, 올해 1월부터 시행 중인 신용대출 금리 7% 상한제를 통해 약 3만명이 금융비용 절감 혜택을 보고 있다고 설명했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



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