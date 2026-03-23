실제 기업 사례 활용

휴넷은 자사의 프리미엄 교육 프로그램 '휴넷 MBA'에 인공지능(AI)이 사례 분석과 토론을 지원하는 'AI 케이스 스터디' 기능을 도입했다고 23일 밝혔다.

AI 케이스 스터디는 AI가 학습자에게 맞는 사례를 제공하고, AI 코치가 학습자의 산업·직무·관심사 등을 분석해 같은 사례라도 다른 관점에서 이해하도록 돕는다. 예를 들어 인사 담당자는 조직 관리 관점에서, 기획 담당자는 전략 수립 측면에서 사례를 분석하도록 돕는다.

휴넷은 '휴넷 MBA'에 'AI 케이스 스터디' 기능을 도입했다. 휴넷 AD 원본보기 아이콘

AI 코치와 질문을 주고받으며 다양한 상황을 가정해 보고 직접 의사결정을 내려보는 훈련도 할 수 있다. 정답을 외우는 것이 아니라 상황을 분석하고 판단하는 능력을 키우는 데 초점을 맞췄다.

학습이 끝나면 AI가 학습 과정을 정리해 개인별 결과 보고서를 제공한다. 이를 통해 자신의 강점과 부족한 점을 확인하고 실제 업무에 활용할 수 있는 개선 방향을 얻을 수 있다.

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휴넷 관계자는 "AI가 많은 일을 대신하는 시대에 사람의 전략적 사고는 더 중요해진다"며 "AI 케이스 스터디는 다양한 경영 상황을 사전에 연습해볼 수 있는 새로운 MBA 학습 방식이 될 것으로 기대된다"라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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