샤인머스캣 발사믹식초

세계 셰프들과 협업 통해 글로벌 미식시장 공략

경북 상주시의 샤인머스캣 발사믹 식초 제조업체인 '샤인프레시(대표 설은숙)'가 지난 15일과 16일 양일간 서울 중구 앰버서더 서울 풀만호텔에서 개최된 '프랑스 명장 요리사 협회(MCF) 서울 세계 총회'에 참가하여 상주 샤인머스캣을 비롯한 농식품의 우수성을 알렸다.

프랑스 명장 요리사 협회(MCF)는 1951년 설립된 세계 최고 권위의 셰프 단체이다. 이번 행사는 세계적인 셰프들이 참여하는 프랑스 미식 교류 프로그램으로, 최고 수준의 요리 기술과 식재료를 기반으로 협업이 이루어지는 자리다.

특히 프랑스 미식 문화는 미쉐린 가이드 등 세계적인 평가 시스템을 통해 높은 영향력을 갖고 있어 글로벌 식품 시장에서 중요한 위상을 차지하고 있다.

시계방향) 서울 풀만호텔에서 개최된 '프랑스 명장 요리사 협회(MCF) 서울 세계 총회'에 참가하여 상주 샤인머스캣을 비롯한 농식품의 우수성을 알린상주시의 샤인머스캣 발사믹 식초 제조업체인 '샤인프레시(대표 설은숙),프랑스 명장요리사와 상주시의 샤인머스캣 발사믹 식초, '샤인프레시(대표 설은숙)' 발사믹 식초/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

샤인프레시는 2025년 파리 엑스포에서 MCF와 MOU를 체결했으며, 이번 총회에서는 명장 요리사의 블라인드 테스트를 통과한 20개 우수 업체에 선정되었다. 또한 이번 총회는 상주 샤인머스캣 발사믹 식초의 프랑스 미식 시장 진출의 계기를 마련하는 자리였다.

행사에 참여한 프랑스 명장 셰프들은 "한국 과일은 당도와 향이 뛰어나 고급 요리에 활용하기에 매우 적합하다"며 높은 관심을 보였다. 상주시는 이번 성과를 계기로 유럽 시장 진출 확대와 함께 프리미엄 농식품 수출 전략을 더욱 강화할 계획이다. 특히 고급 미식 시장을 중심으로 한 B2B 협업과 브랜드 가치 제고를 통해 '상주 농식품 글로벌화'를 적극 추진할 방침이다.

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상주시 관계자는 "이번 프랑스 명장 요리사 협회 참여는 단순한 홍보를 넘어 상주 농식품의 국제 경쟁력을 입증한 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 세계 미식 시장과 연계한 다양한 교류를 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



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