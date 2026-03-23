"건강한 물 기술 개발에 힘쓸 것"

교원 웰스는 슬림원 직수정수기가 '제10회 먹는샘물·정수기 품평회'에서 최고 등급인 '그랑골드'를 획득했다고 23일 밝혔다.

한국국제소믈리에협회가 주관하는 '제10회 먹는샘물·정수기 품평회'는 안전하고 물맛이 좋은 제품에 대한 정보를 제공하는 행사다. 국내외 먹는샘물, 정수기, 탄산수 등 9개 부문 출품 제품에 대한 평가를 진행한다.

교원 웰스는 슬림원 직수정수기가 '제10회 먹는샘물·정수기 품평회'에서 최고 등급인 '그랑골드'를 획득했다고 23일 밝혔다. 교원 웰스 AD 원본보기 아이콘

품평회에서는 워터소믈리에 7인으로 구성된 심사위원단이 블라인드 테이스팅 방식으로 물맛을 평가해 점수에 따라 그랑골드·골드·실버 등급을 부여한다.

교원 웰스는 20여년간 물맛을 결정짓는 미네랄 필터 연구를 지속해 왔다. 슬림원은 미네랄 볼을 통해 칼슘, 칼륨, 마그네슘, 규산을 블렌딩한 물을 제공한다. 정수 과정에서 미네랄 균형을 고려한 물 설계로 깔끔하면서 청량한 맛을 구현하도록 관련 기술력이 반영됐다는 설명이다.

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교원 웰스 관계자는 "이번 품평회에서 슬림원이 최고 등급을 받은 것은 교원 웰스의 지속적인 연구와 품질 고도화 노력이 결실을 맺은 결과"라며 "앞으로도 고객들이 깨끗하면서 건강한 물을 즐길 수 있도록 기술 개발과 품질 관리에 더 힘쓰겠다"라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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